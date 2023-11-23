Общество ЖКХ и Городская среда Глава Минстроя отчитался об успешном запуске отопительного сезона в России 23 ноября 2023 в 18:18 Размер текста - 17 + Инфраструктура подготовлена к отопительному сезону, заявил Ирек Файзуллин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во всех регионах России успешно запустился отопительный сезон. Об этом сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин. «На сегодняшний день жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура подготовлены к отопительному сезону», — заявил Файзуллин на заседании правительства. Он отметил, что подготовка к зимнему сезону началась уже летом. Приоритеты были сформированы на основании анализа прошедшего сезона, а на аварийных участках выполнены упреждающие мероприятия, заключил он. Премьер-министр России Михаил Мишустин в свою очередь поручил держать на постоянном контроле вопросы прохождения отопительного сезона. Он призвал в случае необходимости заменять оборудование. Ранее президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с членами правительства на тему подготовки к прохождению зимнего сезона. Тогда с докладами выступили Ирек Файзуллин, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, передает RT. Во всех регионах России успешно запустился отопительный сезон. Об этом сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин. «На сегодняшний день жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура подготовлены к отопительному сезону», — заявил Файзуллин на заседании правительства. Он отметил, что подготовка к зимнему сезону началась уже летом. Приоритеты были сформированы на основании анализа прошедшего сезона, а на аварийных участках выполнены упреждающие мероприятия, заключил он. Премьер-министр России Михаил Мишустин в свою очередь поручил держать на постоянном контроле вопросы прохождения отопительного сезона. Он призвал в случае необходимости заменять оборудование. Ранее президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с членами правительства на тему подготовки к прохождению зимнего сезона. Тогда с докладами выступили Ирек Файзуллин, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям