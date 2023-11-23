Глава Минстроя отчитался об успешном запуске отопительного сезона в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, файзуллин ирек
Инфраструктура подготовлена к отопительному сезону, заявил Ирек Файзуллин Фото:

Во всех регионах России успешно запустился отопительный сезон. Об этом сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

«На сегодняшний день жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура подготовлены к отопительному сезону», — заявил Файзуллин на заседании правительства. Он отметил, что подготовка к зимнему сезону началась уже летом. Приоритеты были сформированы на основании анализа прошедшего сезона, а на аварийных участках выполнены упреждающие мероприятия, заключил он.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в свою очередь поручил держать на постоянном контроле вопросы прохождения отопительного сезона. Он призвал в случае необходимости заменять оборудование.

Ранее президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с членами правительства на тему подготовки к прохождению зимнего сезона. Тогда с докладами выступили Ирек Файзуллин, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, передает RT.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во всех регионах России успешно запустился отопительный сезон. Об этом сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин. «На сегодняшний день жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура подготовлены к отопительному сезону», — заявил Файзуллин на заседании правительства. Он отметил, что подготовка к зимнему сезону началась уже летом. Приоритеты были сформированы на основании анализа прошедшего сезона, а на аварийных участках выполнены упреждающие мероприятия, заключил он. Премьер-министр России Михаил Мишустин в свою очередь поручил держать на постоянном контроле вопросы прохождения отопительного сезона. Он призвал в случае необходимости заменять оборудование. Ранее президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с членами правительства на тему подготовки к прохождению зимнего сезона. Тогда с докладами выступили Ирек Файзуллин, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...