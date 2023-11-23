В мире Украина Зеленский ввел санкции против Чубайса и Кудрина 24 ноября 2023 в 00:42 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский 23 ноября ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц, большая часть из которых — российские. Два указа опубликованы на официальном сайте президента. В «решение Совета национальной безопасности Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» вошли экс-гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс, а также бывший министр финансов Алексей Кудрин. Украина также наложила санкции на омбудсменов ДНР и ЛНР Дарью Морозову и Викторию Сердюкову. В списки попал командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Помимо этого лидер Украины ввел санкции против многих российских бизнесменов и руководителей компаний. Владимир Зеленский 18 ноября принял решение о введении широкомасштабных санкций в отношении 108 российских граждан и 37 организаций. В указах содержались фамилии главы ЛНР Леонида Пасечника и главы Республики Крым Сергея Аксенова. Президент Украины Владимир Зеленский 23 ноября ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц, большая часть из которых — российские. Два указа опубликованы на официальном сайте президента. В «решение Совета национальной безопасности Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» вошли экс-гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс, а также бывший министр финансов Алексей Кудрин. Украина также наложила санкции на омбудсменов ДНР и ЛНР Дарью Морозову и Викторию Сердюкову. В списки попал командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Помимо этого лидер Украины ввел санкции против многих российских бизнесменов и руководителей компаний. Владимир Зеленский 18 ноября принял решение о введении широкомасштабных санкций в отношении 108 российских граждан и 37 организаций. В указах содержались фамилии главы ЛНР Леонида Пасечника и главы Республики Крым Сергея Аксенова. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям