Зеленский ввел санкции против Чубайса и Кудрина

Президент Украины Владимир Зеленский 23 ноября ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц, большая часть из которых — российские. Два указа опубликованы на официальном сайте президента.
В «решение Совета национальной безопасности Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» вошли экс-гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс, а также бывший министр финансов Алексей Кудрин. Украина также наложила санкции на омбудсменов ДНР и ЛНР Дарью Морозову и Викторию Сердюкову.
В списки попал командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Помимо этого лидер Украины ввел санкции против многих российских бизнесменов и руководителей компаний.
Владимир Зеленский 18 ноября принял решение о введении широкомасштабных санкций в отношении 108 российских граждан и 37 организаций. В указах содержались фамилии главы ЛНР Леонида Пасечника и главы Республики Крым Сергея Аксенова.
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