23 ноября 2023

Зеленский ввел санкции против Чубайса и Кудрина

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский 23 ноября ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц, большая часть из которых — российские. Два указа опубликованы на официальном сайте президента.

В «решение Совета национальной безопасности Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» вошли экс-гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс, а также бывший министр финансов Алексей Кудрин. Украина также наложила санкции на омбудсменов ДНР и ЛНР Дарью Морозову и Викторию Сердюкову.

В списки попал командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Помимо этого лидер Украины ввел санкции против многих российских бизнесменов и руководителей компаний.

Владимир Зеленский 18 ноября принял решение о введении широкомасштабных санкций в отношении 108 российских граждан и 37 организаций. В указах содержались фамилии главы ЛНР Леонида Пасечника и главы Республики Крым Сергея Аксенова.

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Президент Украины Владимир Зеленский 23 ноября ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц, большая часть из которых — российские. Два указа опубликованы на официальном сайте президента. В «решение Совета национальной безопасности Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» вошли экс-гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс, а также бывший министр финансов Алексей Кудрин. Украина также наложила санкции на омбудсменов ДНР и ЛНР Дарью Морозову и Викторию Сердюкову. В списки попал командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Помимо этого лидер Украины ввел санкции против многих российских бизнесменов и руководителей компаний. Владимир Зеленский 18 ноября принял решение о введении широкомасштабных санкций в отношении 108 российских граждан и 37 организаций. В указах содержались фамилии главы ЛНР Леонида Пасечника и главы Республики Крым Сергея Аксенова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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