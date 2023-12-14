Глава Крыма отреагировал на проблему школьников через полчаса после замечания Путина

Аксенов: спортзал в Солнечной Долине будет отремонтирован в 2024 году

14 декабря 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Спортзал отремонтируют в 2024 году, заявил Сергей Аксенов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спортзал в селе Солнечная Долина городского округа Судак, вопрос о котором задали президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии, будет отремонтирован в 2024 году. Так отреагировал на просьбу граждан глава республики Крым Сергей Аксенов. «После поручения президента, проект в 2024 году будет реализован до конца с помощью федерального центра. Свободных средств в республиканском бюджете, к сожалению, нет», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он добавил, что в следующем году в планах было сделать проектную документацию по спортзалу, а то, что люди не знали об этих планах — результат слабой связи местных органов власти с гражданами. Аксенов поблагодарил главу государства за внимание к Крыму. И выразил надежду, что решение проблемы будет. Он стал первым из глав регионов, кто отреагировал на просьбы местных жителей в ходе прямой линии Путина. Кроме того, журналист Павел Зарубин сообщил, что после вопроса позвонили жители республики, которые учатся в школе губернатора и готовы приехать и отремонтировать спортзал. Сегодня российский лидер проводит прямую линию и пресс-конференцию. В ходе он общается с жителями страны и отвечает на интересующие их вопросы. Онлайн-трансляция идет на RUTUBE-канале URA.RU.

Спортзал в селе Солнечная Долина городского округа Судак, вопрос о котором задали президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии, будет отремонтирован в 2024 году. Так отреагировал на просьбу граждан глава республики Крым Сергей Аксенов. «После поручения президента, проект в 2024 году будет реализован до конца с помощью федерального центра. Свободных средств в республиканском бюджете, к сожалению, нет», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он добавил, что в следующем году в планах было сделать проектную документацию по спортзалу, а то, что люди не знали об этих планах — результат слабой связи местных органов власти с гражданами. Аксенов поблагодарил главу государства за внимание к Крыму. И выразил надежду, что решение проблемы будет. Он стал первым из глав регионов, кто отреагировал на просьбы местных жителей в ходе прямой линии Путина. Кроме того, журналист Павел Зарубин сообщил, что после вопроса позвонили жители республики, которые учатся в школе губернатора и готовы приехать и отремонтировать спортзал. Сегодня российский лидер проводит прямую линию и пресс-конференцию. В ходе он общается с жителями страны и отвечает на интересующие их вопросы. Онлайн-трансляция идет на RUTUBE-канале URA.RU.