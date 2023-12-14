Шольц не смог встретиться с Зеленским после его недопуска на саммит ЕС

14 декабря 2023 в 22:54 Размер текста - 17 +

Зеленский не смог побывать на саммите ЕС лично Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский не будет встречаться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Германии. В немецкий Висбаден украинский лидер прилетел после того, как его приглашение на саммит Совета ЕС отменили, когда он был в двух часах от Брюсселя. «По моей информации, Зеленский посетил только Висбаден, где дислоцируются американские войска, а президент Украины сегодня встретился там с американскими генералами. Уже вечером Зеленский вылетает обратно в направлении Украины. Встречи с Шольцем не планируется, поскольку канцлер все еще находится в Брюсселе», — сообщил замглавред Bild Пауль Ронцхаймер. Зеленский планировал лично выступить на открытии саммита ЕС, однако его приглашение было отменено, пишет газета Politico. Ему пришлось обращаться к европейским лидерам по видеосвязи. В своей речи он не исключил «плохого исхода» для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский не будет встречаться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Германии. В немецкий Висбаден украинский лидер прилетел после того, как его приглашение на саммит Совета ЕС отменили, когда он был в двух часах от Брюсселя. «По моей информации, Зеленский посетил только Висбаден, где дислоцируются американские войска, а президент Украины сегодня встретился там с американскими генералами. Уже вечером Зеленский вылетает обратно в направлении Украины. Встречи с Шольцем не планируется, поскольку канцлер все еще находится в Брюсселе», — сообщил замглавред Bild Пауль Ронцхаймер. Зеленский планировал лично выступить на открытии саммита ЕС, однако его приглашение было отменено, пишет газета Politico. Ему пришлось обращаться к европейским лидерам по видеосвязи. В своей речи он не исключил «плохого исхода» для Украины.