Шольц не смог встретиться с Зеленским после его недопуска на саммит ЕС

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Зеленский не смог побывать на саммите ЕС лично Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский не будет встречаться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Германии. В немецкий Висбаден украинский лидер прилетел после того, как его приглашение на саммит Совета ЕС отменили, когда он был в двух часах от Брюсселя.

«По моей информации, Зеленский посетил только Висбаден, где дислоцируются американские войска, а президент Украины сегодня встретился там с американскими генералами. Уже вечером Зеленский вылетает обратно в направлении Украины. Встречи с Шольцем не планируется, поскольку канцлер все еще находится в Брюсселе», — сообщил замглавред Bild Пауль Ронцхаймер.

Зеленский планировал лично выступить на открытии саммита ЕС, однако его приглашение было отменено, пишет газета Politico. Ему пришлось обращаться к европейским лидерам по видеосвязи. В своей речи он не исключил «плохого исхода» для Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский не будет встречаться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Германии. В немецкий Висбаден украинский лидер прилетел после того, как его приглашение на саммит Совета ЕС отменили, когда он был в двух часах от Брюсселя. «По моей информации, Зеленский посетил только Висбаден, где дислоцируются американские войска, а президент Украины сегодня встретился там с американскими генералами. Уже вечером Зеленский вылетает обратно в направлении Украины. Встречи с Шольцем не планируется, поскольку канцлер все еще находится в Брюсселе», — сообщил замглавред Bild Пауль Ронцхаймер. Зеленский планировал лично выступить на открытии саммита ЕС, однако его приглашение было отменено, пишет газета Politico. Ему пришлось обращаться к европейским лидерам по видеосвязи. В своей речи он не исключил «плохого исхода» для Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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