14 декабря 2023

Директора спортзала в Крыму допросили через три часа после обращения к Путину

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Следователи допросили крымчанина после прямой линии с Владимиром Путиным Фото:

Директора спортивного зала в поселке Солнечная Долина в Крыму Богдана Гапона допросили следователи. Это произошло через несколько часов после того, как прозвучало обращение к президенту РФ Владимиру Путин о состоянии спортзала. Об этом пишет telegram-канал СК Крыма и Севастополя.

«В Крыму следователи допрашивают директора спортивного зала. На его состояние пожаловались маленькие спортсмены в своем видео обращении Владимиру Путину», — говорится в сообщении ведомства.

Дети из поселка Солнечная Долина сообщили Путину в ходе прямой линии об аварийном состоянии спортзала, в котором они занимаются. Они заявили, что в здании отсутствует отопление, протекает крыша, прогнили полы. После этого, глава Крыма Сергей Аксенов оперативно отреагировал на заявление.

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Директора спортивного зала в поселке Солнечная Долина в Крыму Богдана Гапона допросили следователи. Это произошло через несколько часов после того, как прозвучало обращение к президенту РФ Владимиру Путин о состоянии спортзала. Об этом пишет telegram-канал СК Крыма и Севастополя. «В Крыму следователи допрашивают директора спортивного зала. На его состояние пожаловались маленькие спортсмены в своем видео обращении Владимиру Путину», — говорится в сообщении ведомства. Дети из поселка Солнечная Долина сообщили Путину в ходе прямой линии об аварийном состоянии спортзала, в котором они занимаются. Они заявили, что в здании отсутствует отопление, протекает крыша, прогнили полы. После этого, глава Крыма Сергей Аксенов оперативно отреагировал на заявление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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