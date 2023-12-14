Директора спортзала в Крыму допросили через три часа после обращения к Путину

14 декабря 2023 в 23:47 Размер текста - 17 +

Следователи допросили крымчанина после прямой линии с Владимиром Путиным Фото: Георгий Бергал © URA.RU Директора спортивного зала в поселке Солнечная Долина в Крыму Богдана Гапона допросили следователи. Это произошло через несколько часов после того, как прозвучало обращение к президенту РФ Владимиру Путин о состоянии спортзала. Об этом пишет telegram-канал СК Крыма и Севастополя. «В Крыму следователи допрашивают директора спортивного зала. На его состояние пожаловались маленькие спортсмены в своем видео обращении Владимиру Путину», — говорится в сообщении ведомства. Дети из поселка Солнечная Долина сообщили Путину в ходе прямой линии об аварийном состоянии спортзала, в котором они занимаются. Они заявили, что в здании отсутствует отопление, протекает крыша, прогнили полы. После этого, глава Крыма Сергей Аксенов оперативно отреагировал на заявление.

Директора спортивного зала в поселке Солнечная Долина в Крыму Богдана Гапона допросили следователи. Это произошло через несколько часов после того, как прозвучало обращение к президенту РФ Владимиру Путин о состоянии спортзала. Об этом пишет telegram-канал СК Крыма и Севастополя. «В Крыму следователи допрашивают директора спортивного зала. На его состояние пожаловались маленькие спортсмены в своем видео обращении Владимиру Путину», — говорится в сообщении ведомства. Дети из поселка Солнечная Долина сообщили Путину в ходе прямой линии об аварийном состоянии спортзала, в котором они занимаются. Они заявили, что в здании отсутствует отопление, протекает крыша, прогнили полы. После этого, глава Крыма Сергей Аксенов оперативно отреагировал на заявление.