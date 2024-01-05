В США поставили на кон судьбу Украины

RS: без финансовой помощи США Украину ожидает неминуемый крах

05 января 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

ВСУ не смогут проводить масштабные атаки в течение одного или двух месяцев, пишет Коннор Эколс Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина будет ухудшать свои военные позиции в ходе конфликта из-за того, что у США закончились деньги на помощь стране. Об этом написал обозреватель Коннор Эколс в статье издания Responsible Statecraft. «На дворе 2024 год, и у США официально закончились деньги на Украину. По мере того как Конгресс будет обсуждать, что делать дальше, военные позиции Киева неизбежно ухудшатся», — написал Эколс в материале . По его словам, это приведет к тому, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут проводить масштабные атаки в течение одного или двух месяцев. Автор подчеркнул, что у Киева нет «плана Б» на случай окончания финансирования США. Он добавил, что Конгресс вполне может не принять новое финансирование помощи Украине в этом году. Принятое Штатами в течение следующих нескольких недель решение может значительно повлиять на следующую фазу конфликта, заключил он. Представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что у властей США больше нет средств на оказание военной помощи Киеву. Он напомнил, что проблемы с выделением средств возникли из-за позиции Конгресса, который увязал этот вопрос с ситуацией на южной границе США, передает «Национальная служба новостей». Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отмечала, что Штаты смогут помогать Украине, только если Конгресс одобрит выделение дополнительных средств для поддержки Киева из федерального бюджета, сообщало Life. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина будет ухудшать свои военные позиции в ходе конфликта из-за того, что у США закончились деньги на помощь стране. Об этом написал обозреватель Коннор Эколс в статье издания Responsible Statecraft. «На дворе 2024 год, и у США официально закончились деньги на Украину. По мере того как Конгресс будет обсуждать, что делать дальше, военные позиции Киева неизбежно ухудшатся», — написал Эколс в материале. По его словам, это приведет к тому, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут проводить масштабные атаки в течение одного или двух месяцев. Автор подчеркнул, что у Киева нет «плана Б» на случай окончания финансирования США. Он добавил, что Конгресс вполне может не принять новое финансирование помощи Украине в этом году. Принятое Штатами в течение следующих нескольких недель решение может значительно повлиять на следующую фазу конфликта, заключил он. Представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что у властей США больше нет средств на оказание военной помощи Киеву. Он напомнил, что проблемы с выделением средств возникли из-за позиции Конгресса, который увязал этот вопрос с ситуацией на южной границе США, передает «Национальная служба новостей». Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отмечала, что Штаты смогут помогать Украине, только если Конгресс одобрит выделение дополнительных средств для поддержки Киева из федерального бюджета, сообщало Life.