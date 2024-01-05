05 января 2024

Как восстановить режим после новогодних праздников

Нутрициолог Башкирова: входить в режим после праздников нужно постепенно
© Служба новостей «URA.RU»
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После новогодних праздников необходимо увеличивать активность постепенно, считает Елена Башкирова Фото:

Восстанавливать режим после новогодних праздников не следует внезапно, нужно постепенно увеличивать активность и добавлять привычные дела. Таким советом поделилась нутрициолог и автор канала «PRO здоровье с пользой» Елена Башкирова.

«Увеличивать активность стоит не внезапно начатыми ежедневными тренировками, а для начала утренней гимнастикой, постепенно набирая обороты», — сказала Башкирова интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Она добавила, для того чтобы перестать бесконечно есть новогодние блюда, стоит вспомнить об интервалах и начать питаться три раза в день без перекусов. Что касается режима сна, нутрициолог посоветовала с каждым днем вставать на час раньше и постепенно возвращать привычный режим.

Ранее главный врач екатеринбургской клиники «Свобода» Марина Мальцева рассказала, как правильно выйти из новогоднего запоя. Она отметила, что в случае головных болей, головокружений, тошноты, рвоты, скачков давления, тремора, нарушений сна и проблем с аппетитом, возникших на фоне новогоднего запоя, россиянам необходимо срочно обращаться за помощью к медикам.

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Восстанавливать режим после новогодних праздников не следует внезапно, нужно постепенно увеличивать активность и добавлять привычные дела. Таким советом поделилась нутрициолог и автор канала «PRO здоровье с пользой» Елена Башкирова. «Увеличивать активность стоит не внезапно начатыми ежедневными тренировками, а для начала утренней гимнастикой, постепенно набирая обороты», — сказала Башкирова интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Она добавила, для того чтобы перестать бесконечно есть новогодние блюда, стоит вспомнить об интервалах и начать питаться три раза в день без перекусов. Что касается режима сна, нутрициолог посоветовала с каждым днем вставать на час раньше и постепенно возвращать привычный режим. Ранее главный врач екатеринбургской клиники «Свобода» Марина Мальцева рассказала, как правильно выйти из новогоднего запоя. Она отметила, что в случае головных болей, головокружений, тошноты, рвоты, скачков давления, тремора, нарушений сна и проблем с аппетитом, возникших на фоне новогоднего запоя, россиянам необходимо срочно обращаться за помощью к медикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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