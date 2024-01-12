Минобороны: ВС РФ впервые уничтожили авиационные управляемые ракеты MALD

МО РФ заявило об уничтожении ракет «MALD»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ впервые уничтожили две авиационные управляемые ракеты MALD. Об этом сообщили представители Минобороны РФ.
«Авиацией Воздушно-космических сил и средствами противовоздушной обороны за неделю […] уничтожены две авиационные управляемые ракеты MALD», —
В начале января Минобороны рассказало о попытке теракта Киева внутри России. Российские средства ПВО смогли сбить шесть украинских ракет в акватории Черного Моря. В МО считают, что это была попытка теракта.
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