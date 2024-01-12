Армия и оружие Минобороны: ВС РФ впервые уничтожили авиационные управляемые ракеты MALD 12 января 2024 в 18:38 Размер текста - 17 + МО РФ заявило об уничтожении ракет «MALD» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ впервые уничтожили две авиационные управляемые ракеты MALD. Об этом сообщили представители Минобороны РФ. «Авиацией Воздушно-космических сил и средствами противовоздушной обороны за неделю […] уничтожены две авиационные управляемые ракеты MALD», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Кроме того, сбиты самолеты СУ-27 и СУ-25, вертолет МИ-8 и шесть противокорабельных ракет «Нептун». В начале января Минобороны рассказало о попытке теракта Киева внутри России. Российские средства ПВО смогли сбить шесть украинских ракет в акватории Черного Моря. В МО считают, что это была попытка теракта. ВС РФ впервые уничтожили две авиационные управляемые ракеты MALD. Об этом сообщили представители Минобороны РФ. «Авиацией Воздушно-космических сил и средствами противовоздушной обороны за неделю […] уничтожены две авиационные управляемые ракеты MALD», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Кроме того, сбиты самолеты СУ-27 и СУ-25, вертолет МИ-8 и шесть противокорабельных ракет «Нептун». В начале января Минобороны рассказало о попытке теракта Киева внутри России. Российские средства ПВО смогли сбить шесть украинских ракет в акватории Черного Моря. В МО считают, что это была попытка теракта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям