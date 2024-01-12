Минобороны: ВС РФ впервые уничтожили авиационные управляемые ракеты MALD

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День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., залп, авиашоу, ракета
МО РФ заявило об уничтожении ракет «MALD» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ впервые уничтожили две авиационные управляемые ракеты MALD. Об этом сообщили представители Минобороны РФ.

«Авиацией Воздушно-космических сил и средствами противовоздушной обороны за неделю […] уничтожены две авиационные управляемые ракеты MALD», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Кроме того, сбиты самолеты СУ-27 и СУ-25, вертолет МИ-8 и шесть противокорабельных ракет «Нептун».

В начале января Минобороны рассказало о попытке теракта Киева внутри России. Российские средства ПВО смогли сбить шесть украинских ракет в акватории Черного Моря. В МО считают, что это была попытка теракта.

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ВС РФ впервые уничтожили две авиационные управляемые ракеты MALD. Об этом сообщили представители Минобороны РФ. «Авиацией Воздушно-космических сил и средствами противовоздушной обороны за неделю […] уничтожены две авиационные управляемые ракеты MALD», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Кроме того, сбиты самолеты СУ-27 и СУ-25, вертолет МИ-8 и шесть противокорабельных ракет «Нептун». В начале января Минобороны рассказало о попытке теракта Киева внутри России. Российские средства ПВО смогли сбить шесть украинских ракет в акватории Черного Моря. В МО считают, что это была попытка теракта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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