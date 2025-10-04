Мастер рассказал, как сэкономить деньги при ремонте жилья

При ремонте не стоит сразу же обставлять комнату вещами, если в ней и других помещениях еще не закончены работы. Об этом сказал эксперт по внутренней отделке помещений Алексей Орехов.
«Логически и экономически правильно и важно именно доделать ремонт по максимуму, а потом заниматься закупкой мебели, текстиля и декора», — сказал Орехов. Его слова приводит aif.ru.
Эксперт отмечает, что замена окон или установка дверей по отдельности, лишь в одной комнате, не является рациональным подходом. Еще одной распространенной ошибкой становится начало новых ремонтных работ до завершения предыдущих. Вывоз накопленного за долгие годы ненужного имущества, сломанной техники и остатков строительных материалов от прежних ремонтов может обойтись в значительную сумму — в несколько тысяч рублей. Орехов рекомендует избавляться от всего ненужного своевременно, не дожидаясь, пока ситуация станет критической.
Орехов считает, что нет смысла клеить дешевые обои или стелить недорогой ламинат «на время» с мыслью потом заменить их на что-то лучшее — так деньги просто тратятся зря. Также не стоит покупать лишние банки краски и мешки со смесями «на всякий случай». Чаще всего они так и остаются невостребованными и в итоге выбрасываются.
Перед началом ремонта важно точно понимать, кто будет делать каждую часть работы. Если этого не продумать заранее, может случиться так, что нужного специалиста не окажется, и придется искать частных мастеров, которые обычно берут больше за срочные заказы.
Орехов также советует подготовить квартиру к ремонту: отодвинуть мебель от стен и освободить доступ ко всем поверхностям и углам. За мебелью могут скрываться трещины, дыры или другие дефекты, которые все равно придется устранять. На это понадобятся дополнительные время и деньги, которые редко закладывают в смету заранее.
