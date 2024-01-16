Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Социальная сеть "В контакте", клипарт. Москва, ноутбук, вконтакте, социальная сеть, вк, компьютер
Пользователи столкнулись с проблемами при открытии страниц в соцсети «ВКонтакте» Фото:

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» в России выражают недовольство из-за неполадок в работе платформы. Об этом стало известно из сведений портала «Сбой.рф».

«Пользователи „ВКонтакте“ по всей России жалуются на сбои в работе соцсети», — сообщается на сайте мониторинга. Отмечается, что пользователи сообщают о проблемах с открытием страниц как в браузере, так и в мобильном приложении «ВКонтакте».

Количество жалоб на сбои резко возросло
Количество жалоб на сбои резко возросло
Фото:

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» в России выражают недовольство из-за неполадок в работе платформы. Об этом стало известно из сведений портала «Сбой.рф». «Пользователи „ВКонтакте“ по всей России жалуются на сбои в работе соцсети», — сообщается на сайте мониторинга. Отмечается, что пользователи сообщают о проблемах с открытием страниц как в браузере, так и в мобильном приложении «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...