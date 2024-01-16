Пользователи социальной сети «ВКонтакте» в России выражают недовольство из-за неполадок в работе платформы. Об этом стало известно из сведений портала «Сбой.рф».
«Пользователи „ВКонтакте“ по всей России жалуются на сбои в работе соцсети», — сообщается на сайте мониторинга. Отмечается, что пользователи сообщают о проблемах с открытием страниц как в браузере, так и в мобильном приложении «ВКонтакте».
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» в России выражают недовольство из-за неполадок в работе платформы. Об этом стало известно из сведений портала «Сбой.рф». «Пользователи „ВКонтакте“ по всей России жалуются на сбои в работе соцсети», — сообщается на сайте мониторинга. Отмечается, что пользователи сообщают о проблемах с открытием страниц как в браузере, так и в мобильном приложении «ВКонтакте».