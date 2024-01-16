Политика Песков дал высокую оценку развитию отношений России и Африки 16 января 2024 в 14:15 Размер текста - 17 + Саммит «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге был результативным, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия продолжает развивать отношения с африканскими странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «По всем направлениям мы продолжаем развивать наши отношения с африканскими странами», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что Саммит «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге был результативным, а также продолжается реализация договоренностей по углублению двусторонних отношений. Россия продолжает развивать отношения с африканскими странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «По всем направлениям мы продолжаем развивать наши отношения с африканскими странами», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что Саммит «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге был результативным, а также продолжается реализация договоренностей по углублению двусторонних отношений. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям