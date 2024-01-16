Песков дал высокую оценку развитию отношений России и Африки

Саммит «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге был результативным, заявил Дмитрий Песков
Россия продолжает развивать отношения с африканскими странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По всем направлениям мы продолжаем развивать наши отношения с африканскими странами», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что Саммит «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге был результативным, а также продолжается реализация договоренностей по углублению двусторонних отношений.
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