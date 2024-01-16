Песков дал высокую оценку развитию отношений России и Африки

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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., песков дмитрий
Саммит «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге был результативным, заявил Дмитрий Песков Фото:

Россия продолжает развивать отношения с африканскими странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По всем направлениям мы продолжаем развивать наши отношения с африканскими странами», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что Саммит «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге был результативным, а также продолжается реализация договоренностей по углублению двусторонних отношений.

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Россия продолжает развивать отношения с африканскими странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «По всем направлениям мы продолжаем развивать наши отношения с африканскими странами», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что Саммит «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге был результативным, а также продолжается реализация договоренностей по углублению двусторонних отношений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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