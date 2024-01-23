Путин на своем примере рассказал, как воспитать настоящего мужчину

Путин: полноценного человека можно воспитать только в обстановке любви
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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, владимир путин
По словам Путина, он ни разу не слышал от отца бранных слов и рос в любви Фото:

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что воспитать полноценного человека можно только в обстановке любви и доброжелательности. На своем примере он рассказал, что ни разу не слышал от отца оскорблений и не видел его пьяным. Такое заявление глава России сделал на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

«Обстановка доброжелательности, обстановка любви, доброго отношения друг к другу — это все и воспитывает, и закладывает основу морально-нравственную будущего полноценного человека», — заявил Путин на встрече. Прямая трансляция ведется на телеканале «Россия-24».

Он также отметил, что каждое утро его отец уходил на работу ровно в 6 часов, когда по радио играл гимн страны. Кроме того, глава России никогда не видел, чтобы отец был пьян и не слышал от него ни одного бранного слова. По его словам, именно в мелочах проявляется ответственность.

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Президент РФ Владимир Путин рассказал, что воспитать полноценного человека можно только в обстановке любви и доброжелательности. На своем примере он рассказал, что ни разу не слышал от отца оскорблений и не видел его пьяным. Такое заявление глава России сделал на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. «Обстановка доброжелательности, обстановка любви, доброго отношения друг к другу — это все и воспитывает, и закладывает основу морально-нравственную будущего полноценного человека», — заявил Путин на встрече. Прямая трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Он также отметил, что каждое утро его отец уходил на работу ровно в 6 часов, когда по радио играл гимн страны. Кроме того, глава России никогда не видел, чтобы отец был пьян и не слышал от него ни одного бранного слова. По его словам, именно в мелочах проявляется ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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