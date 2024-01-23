Путин на своем примере рассказал, как воспитать настоящего мужчину

Путин: полноценного человека можно воспитать только в обстановке любви

23 января 2024 в 19:11 Размер текста - 17 +

По словам Путина, он ни разу не слышал от отца бранных слов и рос в любви Фото: Георгий Бергал © URA.RU Президент РФ Владимир Путин рассказал, что воспитать полноценного человека можно только в обстановке любви и доброжелательности. На своем примере он рассказал, что ни разу не слышал от отца оскорблений и не видел его пьяным. Такое заявление глава России сделал на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. «Обстановка доброжелательности, обстановка любви, доброго отношения друг к другу — это все и воспитывает, и закладывает основу морально-нравственную будущего полноценного человека», — заявил Путин на встрече. Прямая трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Он также отметил, что каждое утро его отец уходил на работу ровно в 6 часов, когда по радио играл гимн страны. Кроме того, глава России никогда не видел, чтобы отец был пьян и не слышал от него ни одного бранного слова. По его словам, именно в мелочах проявляется ответственность.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что воспитать полноценного человека можно только в обстановке любви и доброжелательности. На своем примере он рассказал, что ни разу не слышал от отца оскорблений и не видел его пьяным. Такое заявление глава России сделал на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. «Обстановка доброжелательности, обстановка любви, доброго отношения друг к другу — это все и воспитывает, и закладывает основу морально-нравственную будущего полноценного человека», — заявил Путин на встрече. Прямая трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Он также отметил, что каждое утро его отец уходил на работу ровно в 6 часов, когда по радио играл гимн страны. Кроме того, глава России никогда не видел, чтобы отец был пьян и не слышал от него ни одного бранного слова. По его словам, именно в мелочах проявляется ответственность.