Фицо раскрыл Зеленскому, что Путин думает о встрече с ним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшихся в пятницу в Ужгороде, он отметил наличие интереса со стороны России к организации встречи между лидерами двух стран. Об этом Фицо заявил в эфире программы «Субботние диалоги» в субботу.
"Важно было сказать на встрече с президентом Зеленским, что в России есть заинтересованность во встрече", — заявил Фицо в эфире программы "Субботние диалоги". Фицо и Зеленский встретились еще 5 сентября, где обсудили актуальные вопросы по украинскому кризису.
Ранее российский президент Владимир Путин выразил готовность принять Зеленского в Москве, если украинский лидер согласится на переговоры. Зеленский, в свою очередь, отказался от визита в российскую столицу, однако подчеркнул свою готовность к встрече с Путиным «в любом формате». После этого Зеленский позвал Путина в Киев.
