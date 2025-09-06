Фицо раскрыл Зеленскому, что Путин думает о встрече с ним

Фицо заявил, что Россия хочет встречи с Украиной на уровне лидеров
Фицо отметил, что Россия готова к встрече
Фицо отметил, что Россия готова к встрече
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшихся в пятницу в Ужгороде, он отметил наличие интереса со стороны России к организации встречи между лидерами двух стран. Об этом Фицо заявил в эфире программы «Субботние диалоги» в субботу.

"Важно было сказать на встрече с президентом Зеленским, что в России есть заинтересованность во встрече", — заявил Фицо в эфире программы "Субботние диалоги". Фицо и Зеленский встретились еще 5 сентября, где обсудили актуальные вопросы по украинскому кризису. 

Ранее российский президент Владимир Путин выразил готовность принять Зеленского в Москве, если украинский лидер согласится на переговоры. Зеленский, в свою очередь, отказался от визита в российскую столицу, однако подчеркнул свою готовность к встрече с Путиным «в любом формате». После этого Зеленский позвал Путина в Киев. 

