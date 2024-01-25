Нарышкин: спецслужбы Запада готовят украинские ДРГ против АЭС в России

26 января 2024 в 05:32 Размер текста - 17 +

Нарышкин рассказал о работе MI6 с ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные спецслужбы готовят диверсионно-разведывательные группы ВСУ для провокаций на АЭС в России. Речь идет преимущественно о британской MI6. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Я могу привести примеры, когда западные спецслужбы, прежде всего британская MI6, осуществляют подготовку украинских диверсионно-разведывательных групп. В их планы входит проведение провокаций на атомных электростанциях [России]», — заявил Нарышкин. Его слова передает РИА Новости. Директор ФСБ России Александр Бортников также заявлял, что в состав атакующих страну ДРГ часто включают боевиков ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и других террористов. По его словам, в состав группировок входят 13 европейских ЧВК и девять военизированных прокси-формирований.

Западные спецслужбы готовят диверсионно-разведывательные группы ВСУ для провокаций на АЭС в России. Речь идет преимущественно о британской MI6. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Я могу привести примеры, когда западные спецслужбы, прежде всего британская MI6, осуществляют подготовку украинских диверсионно-разведывательных групп. В их планы входит проведение провокаций на атомных электростанциях [России]», — заявил Нарышкин. Его слова передает РИА Новости. Директор ФСБ России Александр Бортников также заявлял, что в состав атакующих страну ДРГ часто включают боевиков ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и других террористов. По его словам, в состав группировок входят 13 европейских ЧВК и девять военизированных прокси-формирований.