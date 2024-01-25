25 января 2024

Нарышкин: спецслужбы Запада готовят украинские ДРГ против АЭС в России

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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА "Россия сегодня". Москва, нарышкин сергей
Нарышкин рассказал о работе MI6 с ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные спецслужбы готовят диверсионно-разведывательные группы ВСУ для провокаций на АЭС в России. Речь идет преимущественно о британской MI6. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Я могу привести примеры, когда западные спецслужбы, прежде всего британская MI6, осуществляют подготовку украинских диверсионно-разведывательных групп. В их планы входит проведение провокаций на атомных электростанциях [России]», — заявил Нарышкин. Его слова передает РИА Новости.

Директор ФСБ России Александр Бортников также заявлял, что в состав атакующих страну ДРГ часто включают боевиков ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и других террористов. По его словам, в состав группировок входят 13 европейских ЧВК и девять военизированных прокси-формирований.

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Западные спецслужбы готовят диверсионно-разведывательные группы ВСУ для провокаций на АЭС в России. Речь идет преимущественно о британской MI6. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Я могу привести примеры, когда западные спецслужбы, прежде всего британская MI6, осуществляют подготовку украинских диверсионно-разведывательных групп. В их планы входит проведение провокаций на атомных электростанциях [России]», — заявил Нарышкин. Его слова передает РИА Новости. Директор ФСБ России Александр Бортников также заявлял, что в состав атакующих страну ДРГ часто включают боевиков ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и других террористов. По его словам, в состав группировок входят 13 европейских ЧВК и девять военизированных прокси-формирований.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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