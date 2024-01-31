ФАС потребует объяснений у шести банков об изменениях условий льготной ипотеки

31 января 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Шесть банков изменили условия льготной ипотеки Фото: Александр Елизаров © URA.RU Запросы с требованием объяснений в связи с изменениями условий льготной ипотеки направлены шести российским банками. Об этом рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). «ФАС направила запросы шести банкам, которые внесли изменения в условия выдачи ипотечного займа с господдержкой», — сообщает telegram-канал антимонопольной службы. Там добавили, что Сбербанк, ВТБ, «Альфа-Банк», «Промсвязьбанк», «ФК Открытие» и «Совкомбанк» внесли изменения в условия выдачи ипотечных займов с государственной поддержкой. Эти банки взимают комиссию с застройщиков за каждый выданный ипотечный кредит. ФАС получила информацию о действиях банков от СМИ и получила жалобы от граждан и застройщиков. В связи с этим, ФАС России направила запросы в банки с целью проверить обоснованность принятых ими решений о введении такой комиссии. Если будут обнаружены признаки нарушения антимонопольного законодательства, служба примет соответствующие меры, заключили в ФАС.

Запросы с требованием объяснений в связи с изменениями условий льготной ипотеки направлены шести российским банками. Об этом рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). «ФАС направила запросы шести банкам, которые внесли изменения в условия выдачи ипотечного займа с господдержкой», — сообщает telegram-канал антимонопольной службы. Там добавили, что Сбербанк, ВТБ, «Альфа-Банк», «Промсвязьбанк», «ФК Открытие» и «Совкомбанк» внесли изменения в условия выдачи ипотечных займов с государственной поддержкой. Эти банки взимают комиссию с застройщиков за каждый выданный ипотечный кредит. ФАС получила информацию о действиях банков от СМИ и получила жалобы от граждан и застройщиков. В связи с этим, ФАС России направила запросы в банки с целью проверить обоснованность принятых ими решений о введении такой комиссии. Если будут обнаружены признаки нарушения антимонопольного законодательства, служба примет соответствующие меры, заключили в ФАС.