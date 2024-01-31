Москалькова возмутилась дисквалификации Валиевой

31 января 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Для России Камила Валиева навсегда останется достойной чемпионкой, заявила Татьяна Москалькова (на фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине Дисквалификация Спортивным арбитражным судом (CAS) российской фигуристки Камилы Валиевой до 2025 года вызывает глубокое негодование. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Искреннее возмущение вызывает новость о дисквалификации Камилы Валиевой», — написала Москалькова в своем telegram-канале. Она добавила, что такое необоснованное обвинение в адрес юной девушки, которая с гордостью представляла Россию на международной арене, является очередным примером явной русофобии, с которой мы регулярно сталкиваемся в области правозащиты. Ранее спорт был справедливым и нейтральным пространством, свободным от политических интриг, и только труд и талант определяли победителя. Однако, кажется, эти времена остались в прошлом. Для россиян Валиева навсегда останется достойной чемпионкой, заключила Москалькова. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не обладает достаточными полномочиями для расследования дела Валиевой, сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова. Однако РУСАДА выразила готовность сотрудничать с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в этом деле после публикации полного текста решения CAS. CAS признал Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и вынес решение о ее дисквалификации до 2025 года. Спортсменка предположительно принимала запрещенный препарат триметазидин во время Олимпийских игр в Пекине. Валиева будет лишена девяти титулов, полученных в период действия дисквалификации. Спортивный арбитражный суд считает, что фигуристка не представила убедительных доказательств, опровергающих обвинения, передают « Дни.ру ». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дисквалификация Спортивным арбитражным судом (CAS) российской фигуристки Камилы Валиевой до 2025 года вызывает глубокое негодование. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Искреннее возмущение вызывает новость о дисквалификации Камилы Валиевой», — написала Москалькова в своем telegram-канале. Она добавила, что такое необоснованное обвинение в адрес юной девушки, которая с гордостью представляла Россию на международной арене, является очередным примером явной русофобии, с которой мы регулярно сталкиваемся в области правозащиты. Ранее спорт был справедливым и нейтральным пространством, свободным от политических интриг, и только труд и талант определяли победителя. Однако, кажется, эти времена остались в прошлом. Для россиян Валиева навсегда останется достойной чемпионкой, заключила Москалькова. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не обладает достаточными полномочиями для расследования дела Валиевой, сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова. Однако РУСАДА выразила готовность сотрудничать с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в этом деле после публикации полного текста решения CAS. CAS признал Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и вынес решение о ее дисквалификации до 2025 года. Спортсменка предположительно принимала запрещенный препарат триметазидин во время Олимпийских игр в Пекине. Валиева будет лишена девяти титулов, полученных в период действия дисквалификации. Спортивный арбитражный суд считает, что фигуристка не представила убедительных доказательств, опровергающих обвинения, передают «Дни.ру».