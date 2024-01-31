Путин рассказал, как СВО «смыла пену» с российского общества

Путин: спецоперация показала, что у общества России прочный фундамент
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин провел встречу с доверенными лицами, путин владимир
Владимир Путин отметил, что у российского общества прочный фундамент Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация «смывает с российского общества пену». Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. По его словам, не последнюю роль в этом процессе играет также воспитание россиян.

«Историческая Россия поднялась. Это говорит о том, что фундамент воспитания у нас достаточно прочный и основательный. Пена, которая всегда присутствует в любом обществе, она потихонечку смывается», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Спецоперация «смывает с российского общества пену». Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. По его словам, не последнюю роль в этом процессе играет также воспитание россиян. «Историческая Россия поднялась. Это говорит о том, что фундамент воспитания у нас достаточно прочный и основательный. Пена, которая всегда присутствует в любом обществе, она потихонечку смывается», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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