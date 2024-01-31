Путин рассказал, как СВО «смыла пену» с российского общества

Владимир Путин отметил, что у российского общества прочный фундамент
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Спецоперация «смывает с российского общества пену». Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. По его словам, не последнюю роль в этом процессе играет также воспитание россиян.
«Историческая Россия поднялась. Это говорит о том, что фундамент воспитания у нас достаточно прочный и основательный. Пена, которая всегда присутствует в любом обществе, она потихонечку смывается», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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