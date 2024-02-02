РУСАДА получила полный текст решения по делу Валиевой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чествование олимпийской сборной в ВТБ Арене. Москва, спортсмены, команда россии, олимпийская сборная, олимпийцы, валиева камила
РУСАДА получило полный текст по делу Камилы Валиевой Фото:
новость из сюжета
Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о получении полного текста решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. По словам агентства, оно уважительно относится к правам спортсменов.

«РУСАДА получило полный текст решения CAS по делу Валиевой и будет просить сохранить конфиденциальность мотивировочной части», — сообщило агентство, слова передает РИА Новости. В РУСАДА подчеркнули, что уважительно относятся к правам спортсменов.

Ранее CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и вынес решение о ее дисквалификации до 2025 года, передают «Дни.ру». Спортсменка предположительно принимала запрещенный препарат триметазидин во время Олимпийских игр в Пекине. Фигуристка лишится девяти титулов, полученных в период действия дисквалификации.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о получении полного текста решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. По словам агентства, оно уважительно относится к правам спортсменов. «РУСАДА получило полный текст решения CAS по делу Валиевой и будет просить сохранить конфиденциальность мотивировочной части», — сообщило агентство, слова передает РИА Новости. В РУСАДА подчеркнули, что уважительно относятся к правам спортсменов. Ранее CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и вынес решение о ее дисквалификации до 2025 года, передают «Дни.ру». Спортсменка предположительно принимала запрещенный препарат триметазидин во время Олимпийских игр в Пекине. Фигуристка лишится девяти титулов, полученных в период действия дисквалификации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...