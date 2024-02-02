РУСАДА получила полный текст решения по делу Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о получении полного текста решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. По словам агентства, оно уважительно относится к правам спортсменов.
«РУСАДА получило полный текст решения CAS по делу Валиевой и будет просить сохранить конфиденциальность мотивировочной части», — сообщило агентство, слова передает РИА Новости. В РУСАДА подчеркнули, что уважительно относятся к правам спортсменов.
Ранее CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и вынес решение о ее дисквалификации до 2025 года, передают «Дни.ру». Спортсменка предположительно принимала запрещенный препарат триметазидин во время Олимпийских игр в Пекине. Фигуристка лишится девяти титулов, полученных в период действия дисквалификации.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о получении полного текста решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. По словам агентства, оно уважительно относится к правам спортсменов. «РУСАДА получило полный текст решения CAS по делу Валиевой и будет просить сохранить конфиденциальность мотивировочной части», — сообщило агентство, слова передает РИА Новости. В РУСАДА подчеркнули, что уважительно относятся к правам спортсменов. Ранее CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и вынес решение о ее дисквалификации до 2025 года, передают «Дни.ру». Спортсменка предположительно принимала запрещенный препарат триметазидин во время Олимпийских игр в Пекине. Фигуристка лишится девяти титулов, полученных в период действия дисквалификации.