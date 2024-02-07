США испугались новой угрозы от России и Китая

Власти США считают угрозой партнерство РФ и КНР в Арктике
Россия и Китай усилили сотрудничество в Арктике В Вашингтоне считают, что это может угрожать национальной безопасности США. Об этом говорится в докладе американской частной разведки.
«Россия активизировала сотрудничество с Китаем, чтобы расширить свои позиции в Арктике. Это имеет серьезные последствия для национальной безопасности США», —
В отчете говорится о том, что растущая готовность России допустить КНР в Арктику демонстрирует реальность их тесного партнерства. Это является потенциальным противовесом альянсу под руководством США.
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