США испугались новой угрозы от России и Китая

США обеспокоены ростом сотрудничества РФ и КНР в Арктике

07 февраля 2024 в 23:09 Размер текста - 17 +

Власти США считают угрозой партнерство РФ и КНР в Арктике Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Россия и Китай усилили сотрудничество в Арктике В Вашингтоне считают, что это может угрожать национальной безопасности США. Об этом говорится в докладе американской частной разведки. «Россия активизировала сотрудничество с Китаем, чтобы расширить свои позиции в Арктике. Это имеет серьезные последствия для национальной безопасности США», — передает NBC News со ссылкой на отчет американской частной разведки. В отчете говорится о том, что растущая готовность России допустить КНР в Арктику демонстрирует реальность их тесного партнерства. Это является потенциальным противовесом альянсу под руководством США.

Россия и Китай усилили сотрудничество в Арктике В Вашингтоне считают, что это может угрожать национальной безопасности США. Об этом говорится в докладе американской частной разведки. «Россия активизировала сотрудничество с Китаем, чтобы расширить свои позиции в Арктике. Это имеет серьезные последствия для национальной безопасности США», — передает NBC News со ссылкой на отчет американской частной разведки. В отчете говорится о том, что растущая готовность России допустить КНР в Арктику демонстрирует реальность их тесного партнерства. Это является потенциальным противовесом альянсу под руководством США.