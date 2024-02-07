США испугались новой угрозы от России и Китая

США обеспокоены ростом сотрудничества РФ и КНР в Арктике
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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, арктика, ледокол москва
Власти США считают угрозой партнерство РФ и КНР в Арктике Фото:

Россия и Китай усилили сотрудничество в Арктике В Вашингтоне считают, что это может угрожать национальной безопасности США. Об этом говорится в докладе американской частной разведки.

«Россия активизировала сотрудничество с Китаем, чтобы расширить свои позиции в Арктике. Это имеет серьезные последствия для национальной безопасности США», — передает NBC News со ссылкой на отчет американской частной разведки.

В отчете говорится о том, что растущая готовность России допустить КНР в Арктику демонстрирует реальность их тесного партнерства. Это является потенциальным противовесом альянсу под руководством США.

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Россия и Китай усилили сотрудничество в Арктике В Вашингтоне считают, что это может угрожать национальной безопасности США. Об этом говорится в докладе американской частной разведки. «Россия активизировала сотрудничество с Китаем, чтобы расширить свои позиции в Арктике. Это имеет серьезные последствия для национальной безопасности США», — передает NBC News со ссылкой на отчет американской частной разведки. В отчете говорится о том, что растущая готовность России допустить КНР в Арктику демонстрирует реальность их тесного партнерства. Это является потенциальным противовесом альянсу под руководством США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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