В Латвии отреагировали на розыск Россией балтийских министров

МИД Латвии вызвал российского дипломатаФото: Станислав Етвеш
МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах РФ в стране Олега Зыкова. Это произошло после объявления Москвой в розыск латвийских министров.
«Временный поверенный в делах посольства РФ Олег Зыков будет вызван в МИД Латвии для получения его объяснений по поводу опубликованного в открытом доступе списка бывших и действующих государственных служащих Латвии, против которых Россия выдвинула политически мотивированные обвинения», — говорится в сообщении латвийского дипведомства. Информацию передает РИА Новости.
Ранее, 13 февраля, стало известно, что МВД России объявило в розыск министров Балтии. Так, ведомство начало преследование министра финансов Латвии Арвилса Ашерденса, пишет MK.RU. Также в розыске оказалась премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает деловое издание «Взгляд».
МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах РФ в стране Олега Зыкова. Это произошло после объявления Москвой в розыск латвийских министров. «Временный поверенный в делах посольства РФ Олег Зыков будет вызван в МИД Латвии для получения его объяснений по поводу опубликованного в открытом доступе списка бывших и действующих государственных служащих Латвии, против которых Россия выдвинула политически мотивированные обвинения», — говорится в сообщении латвийского дипведомства. Информацию передает РИА Новости. Ранее, 13 февраля, стало известно, что МВД России объявило в розыск министров Балтии. Так, ведомство начало преследование министра финансов Латвии Арвилса Ашерденса, пишет MK.RU. Также в розыске оказалась премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает деловое издание «Взгляд».