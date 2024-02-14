В Латвии отреагировали на розыск Россией балтийских министров

МИД Латвии вызвал дипломата РФ после объявления в розыск балтийских министров
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МИД Латвии вызвал российского дипломата Фото:

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах РФ в стране Олега Зыкова. Это произошло после объявления Москвой в розыск латвийских министров.

«Временный поверенный в делах посольства РФ Олег Зыков будет вызван в МИД Латвии для получения его объяснений по поводу опубликованного в открытом доступе списка бывших и действующих государственных служащих Латвии, против которых Россия выдвинула политически мотивированные обвинения», — говорится в сообщении латвийского дипведомства. Информацию передает РИА Новости.

Ранее, 13 февраля, стало известно, что МВД России объявило в розыск министров Балтии. Так, ведомство начало преследование министра финансов Латвии Арвилса Ашерденса, пишет MK.RU. Также в розыске оказалась премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает деловое издание «Взгляд».

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МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах РФ в стране Олега Зыкова. Это произошло после объявления Москвой в розыск латвийских министров. «Временный поверенный в делах посольства РФ Олег Зыков будет вызван в МИД Латвии для получения его объяснений по поводу опубликованного в открытом доступе списка бывших и действующих государственных служащих Латвии, против которых Россия выдвинула политически мотивированные обвинения», — говорится в сообщении латвийского дипведомства. Информацию передает РИА Новости. Ранее, 13 февраля, стало известно, что МВД России объявило в розыск министров Балтии. Так, ведомство начало преследование министра финансов Латвии Арвилса Ашерденса, пишет MK.RU. Также в розыске оказалась премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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