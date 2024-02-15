Путин разрешил сделки с акциями «Ренессанс Страхования» и Ozon

Президент РФ Владимир Путин одобрил сделки с акциями публичного акционерного общества «Группа Ренессанс Страхование» и Ozon Holdings Plc. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение <…> распоряжения акциями публичного акционерного общества „Группа Ренессанс Страхование“ и Озон холдингс пиэлси (Ozon Holdings Plc)», — говорится
Ранее Путин разрешил иностранным лицам проводить сделки с акциями «Яндекс банка». Для совершения операции теперь не нужно получение иных предусмотренных законодательством России разрешений и прочих документов.
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