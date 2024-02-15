Путин разрешил сделки с акциями «Ренессанс Страхования» и Ozon

15 февраля 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

Путин подписал указ о разрешении сделок с акциями «Ренессанс Страхования» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин одобрил сделки с акциями публичного акционерного общества «Группа Ренессанс Страхование» и Ozon Holdings Plc. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение <…> распоряжения акциями публичного акционерного общества „Группа Ренессанс Страхование“ и Озон холдингс пиэлси (Ozon Holdings Plc)», — говорится в документе. Указ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Ранее Путин разрешил иностранным лицам проводить сделки с акциями «Яндекс банка». Для совершения операции теперь не нужно получение иных предусмотренных законодательством России разрешений и прочих документов.

Президент РФ Владимир Путин одобрил сделки с акциями публичного акционерного общества «Группа Ренессанс Страхование» и Ozon Holdings Plc. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение <…> распоряжения акциями публичного акционерного общества „Группа Ренессанс Страхование“ и Озон холдингс пиэлси (Ozon Holdings Plc)», — говорится в документе. Указ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Ранее Путин разрешил иностранным лицам проводить сделки с акциями «Яндекс банка». Для совершения операции теперь не нужно получение иных предусмотренных законодательством России разрешений и прочих документов.