Путин разрешил сделки с акциями «Ренессанс Страхования» и Ozon

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Президент России Владимир Путин в Астане. Астана, путин владимир, топ
Путин подписал указ о разрешении сделок с акциями «Ренессанс Страхования» Фото:

Президент РФ Владимир Путин одобрил сделки с акциями публичного акционерного общества «Группа Ренессанс Страхование» и Ozon Holdings Plc. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение <…> распоряжения акциями публичного акционерного общества „Группа Ренессанс Страхование“ и Озон холдингс пиэлси (Ozon Holdings Plc)», — говорится в документе. Указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Ранее Путин разрешил иностранным лицам проводить сделки с акциями «Яндекс банка». Для совершения операции теперь не нужно получение иных предусмотренных законодательством России разрешений и прочих документов.

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Президент РФ Владимир Путин одобрил сделки с акциями публичного акционерного общества «Группа Ренессанс Страхование» и Ozon Holdings Plc. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение <…> распоряжения акциями публичного акционерного общества „Группа Ренессанс Страхование“ и Озон холдингс пиэлси (Ozon Holdings Plc)», — говорится в документе. Указ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Ранее Путин разрешил иностранным лицам проводить сделки с акциями «Яндекс банка». Для совершения операции теперь не нужно получение иных предусмотренных законодательством России разрешений и прочих документов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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