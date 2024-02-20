Соратника Чубайса заочно арестовали в Москве

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал Леонида Гозмана*
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Гайдаровский форум-2018, третий день. Москва, гозман леонид
Леонид Гозман распространял фейки о ВС РФ, сказано в заявлении суда Фото:

Общественный деятель Леонид Гозман (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно арестован. Такое решение вынес Гагаринский суд Москвы.

«Гозману избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно сроком на два месяца, с момента установления местонахождения и фактического задержания последнего», — говорится в заявлении. Его приводит telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Отмечается, что Гозман распространял фейки о ВС РФ. Гозман был советником экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса до 2022 года.

*признан иноагентом на территории РФ 

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Общественный деятель Леонид Гозман (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно арестован. Такое решение вынес Гагаринский суд Москвы. «Гозману избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно сроком на два месяца, с момента установления местонахождения и фактического задержания последнего», — говорится в заявлении. Его приводит telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». Отмечается, что Гозман распространял фейки о ВС РФ. Гозман был советником экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса до 2022 года. *признан иноагентом на территории РФ 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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