Легенда российского ММА восхитился ответом Путина на хамский выпад Байдена

Емельяненко призвал учиться отвечать на оскорбления, как Путин
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Турнир по смешанным единоборствам RCC2: Russian Cagefighting Championship в КРК "Уралец". Екатеринбург, емельяненко александр
Александр Емельяненко (на фото)оценил реакцию Владимира Путина на оскорбления Джо Байдена Фото:

Российский спортсмен, боец ММА Александр Емельяненко восхитился сдержанностью президента своей страны Владимира Путина. Мастер спорта оценил ответ российского главы, который назвал оскорбления президента США Джо Байдена адекватной реакцией. Ранее американский глава назвал Путина «сукиным сыном».

«Учитесь быть сдержанными на хамство, как Владимир Владимирович Путин!» — отреагировал Александр Емельяненко в соцсетях, прикрепив видео с ответом Путина на высказывания Байдена. Его слова передает sport 24.

Накануне Джо Байден в ходе предвыборного мероприятия в Сан-Франциско оскорбительно высказался в адрес Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что таким образом Байден позорит сам себя, но сам Путин подчеркнул, что такая реакция в его адрес является адекватной.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский спортсмен, боец ММА Александр Емельяненко восхитился сдержанностью президента своей страны Владимира Путина. Мастер спорта оценил ответ российского главы, который назвал оскорбления президента США Джо Байдена адекватной реакцией. Ранее американский глава назвал Путина «сукиным сыном». «Учитесь быть сдержанными на хамство, как Владимир Владимирович Путин!» — отреагировал Александр Емельяненко в соцсетях, прикрепив видео с ответом Путина на высказывания Байдена. Его слова передает sport 24. Накануне Джо Байден в ходе предвыборного мероприятия в Сан-Франциско оскорбительно высказался в адрес Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что таким образом Байден позорит сам себя, но сам Путин подчеркнул, что такая реакция в его адрес является адекватной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...