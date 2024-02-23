Легенда российского ММА восхитился ответом Путина на хамский выпад Байдена

Российский спортсмен, боец ММА Александр Емельяненко восхитился сдержанностью президента своей страны Владимира Путина. Мастер спорта оценил ответ российского главы, который назвал оскорбления президента США Джо Байдена адекватной реакцией. Ранее американский глава назвал Путина «сукиным сыном».
«Учитесь быть сдержанными на хамство, как Владимир Владимирович Путин!» — отреагировал Александр Емельяненко в соцсетях, прикрепив видео с ответом Путина на высказывания Байдена. Его слова передает
Накануне Джо Байден в ходе предвыборного мероприятия в Сан-Франциско оскорбительно высказался в адрес Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что таким образом Байден позорит сам себя, но сам Путин подчеркнул, что такая реакция в его адрес является адекватной.
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