ICAN: мир стоит на пороге ядерной войны из-за Украины

26 февраля 2024 в 09:26 Размер текста - 17 +

Страны должны отказаться от ядерного оружия, сказала Алисия Сандерс-Закре Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну, так как в мире растет число опасных проявлений поведения. Об этом заявила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре. «За последние два года наблюдается рост риторики и опасного поведения, связанного с ядерной эскалацией, которые были широко осуждены международным сообществом», — передает слова Алисии Сандерс-Закре РИА Новости. Координатор также призвала все страны с ядерным оружием проявлять осторожность в своих заявлениях, а также избавиться от ядерных арсеналов, чтобы избежать эскалации. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что худшим сценарием конфликта России и Запада станет взаимный обстрел ядерными бомбами. Он заявил, что обе стороны должны делать все возможное, чтобы избежать такого исхода.

Конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну, так как в мире растет число опасных проявлений поведения. Об этом заявила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре. «За последние два года наблюдается рост риторики и опасного поведения, связанного с ядерной эскалацией, которые были широко осуждены международным сообществом», — передает слова Алисии Сандерс-Закре РИА Новости. Координатор также призвала все страны с ядерным оружием проявлять осторожность в своих заявлениях, а также избавиться от ядерных арсеналов, чтобы избежать эскалации. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что худшим сценарием конфликта России и Запада станет взаимный обстрел ядерными бомбами. Он заявил, что обе стороны должны делать все возможное, чтобы избежать такого исхода.