ICAN: мир стоит на пороге ядерной войны из-за Украины

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Страны должны отказаться от ядерного оружия, сказала Алисия Сандерс-Закре Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну, так как в мире растет число опасных проявлений поведения. Об этом заявила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.

«За последние два года наблюдается рост риторики и опасного поведения, связанного с ядерной эскалацией, которые были широко осуждены международным сообществом», — передает слова Алисии Сандерс-Закре РИА Новости. Координатор также призвала все страны с ядерным оружием проявлять осторожность в своих заявлениях, а также избавиться от ядерных арсеналов, чтобы избежать эскалации.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что худшим сценарием конфликта России и Запада станет взаимный обстрел ядерными бомбами. Он заявил, что обе стороны должны делать все возможное, чтобы избежать такого исхода.

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Конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну, так как в мире растет число опасных проявлений поведения. Об этом заявила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре. «За последние два года наблюдается рост риторики и опасного поведения, связанного с ядерной эскалацией, которые были широко осуждены международным сообществом», — передает слова Алисии Сандерс-Закре РИА Новости. Координатор также призвала все страны с ядерным оружием проявлять осторожность в своих заявлениях, а также избавиться от ядерных арсеналов, чтобы избежать эскалации. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что худшим сценарием конфликта России и Запада станет взаимный обстрел ядерными бомбами. Он заявил, что обе стороны должны делать все возможное, чтобы избежать такого исхода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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