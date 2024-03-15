Путин провел совещание с Совбезом из-за попыток сорвать выборы

15 марта 2024 в 19:51 Размер текста - 17 +

Владимир Путин проводит встречу с членами Совета Безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что предпринимаемые киевским режимом действия направлены на то, чтобы сорвать выборы главы государства. Об этом он заявил в ходе совещания с членами Совета Безопасности. «С целью сорвать процесс голосования, запугать людей, хотя бы в приграничных с украиной областях, Киевский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных, демонстративных вооруженных акций», — подчеркнул президент. Трансляция мероприятия ведется в официальном telegram-канале Кремля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что предпринимаемые киевским режимом действия направлены на то, чтобы сорвать выборы главы государства. Об этом он заявил в ходе совещания с членами Совета Безопасности. «С целью сорвать процесс голосования, запугать людей, хотя бы в приграничных с украиной областях, Киевский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных, демонстративных вооруженных акций», — подчеркнул президент. Трансляция мероприятия ведется в официальном telegram-канале Кремля.