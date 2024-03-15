Путин провел совещание с Совбезом из-за попыток сорвать выборы

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Форум объединенных культур. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин проводит встречу с членами Совета Безопасности Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что предпринимаемые киевским режимом действия направлены на то, чтобы сорвать выборы главы государства. Об этом он заявил в ходе совещания с членами Совета Безопасности.

«С целью сорвать процесс голосования, запугать людей, хотя бы в приграничных с украиной областях, Киевский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных, демонстративных вооруженных акций», — подчеркнул президент. Трансляция мероприятия ведется в официальном telegram-канале Кремля.

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Президент России Владимир Путин заявил, что предпринимаемые киевским режимом действия направлены на то, чтобы сорвать выборы главы государства. Об этом он заявил в ходе совещания с членами Совета Безопасности. «С целью сорвать процесс голосования, запугать людей, хотя бы в приграничных с украиной областях, Киевский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных, демонстративных вооруженных акций», — подчеркнул президент. Трансляция мероприятия ведется в официальном telegram-канале Кремля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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