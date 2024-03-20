В Кремле прокомментировали желание Франции помочь Украине

Владимир Путин дал четкий ответ по поводу отправки французских войск на Украину
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин ясно ответил на вопрос о том, что думает по поводу отправки французских войск на Украину. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если вы вспомните ночную выборную ночь, ночной подход президента, то он отвечал на ваш вопрос. Перечитайте», — заявил Песков. Ранее Путин выразил желание, что Франция могла бы помочь решить конфликт, а не усугублять его.
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