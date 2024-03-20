В Кремле прокомментировали желание Франции помочь Украине

Песков: Путин ясно ответил на вопрос об отправке войск Франции на Украину
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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий
Владимир Путин дал четкий ответ по поводу отправки французских войск на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин ясно ответил на вопрос о том, что думает по поводу отправки французских войск на Украину. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если вы вспомните ночную выборную ночь, ночной подход президента, то он отвечал на ваш вопрос. Перечитайте», — заявил Песков. Ранее Путин выразил желание, что Франция могла бы помочь решить конфликт, а не усугублять его.

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Президент России Владимир Путин ясно ответил на вопрос о том, что думает по поводу отправки французских войск на Украину. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Если вы вспомните ночную выборную ночь, ночной подход президента, то он отвечал на ваш вопрос. Перечитайте», — заявил Песков. Ранее Путин выразил желание, что Франция могла бы помочь решить конфликт, а не усугублять его.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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