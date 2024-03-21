Экономика Правительство выделит миллиарды на поддержку аграриев 21 марта 2024 в 16:59 Размер текста - 17 + Мишустин поручил фермерам не сбавлять темпы перед посевной Фото: Георгий Бергал © URA.RU Власти направят 20 млрд рублей на поддержку аграрного сектора перед посевной кампанией. Деньги пойду на финансирование льготных программ кредитования. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 марта. Информация размещена в официальном telegram-канале правительства. «Ранее президент отмечал ранее важность поддержки агропромышленных предприятий, чтобы они и дальше могли наращивать свои возможности и предлагать качественную, доступную, а, что самое главное, — полезную продукцию», — отметил Михаил Мишустин в начале заседания, обозначив сумму поддержки — 20 млрд рублей. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал премьеру о старте посевной кампании. «Уже проведена подкормка озимых на 7,2 млн га, порядка 1 млн га засеяно яровыми, что вдвое опережает темпы прошлого года», — отчитался Патрушев. По его словам, в этом году посевы заняли площадь 84,5 млн гектар. В числе мер поддержки фермеров премьер также обозначил льготное кредитование. «Такие средства позволят предпринимателям приобрести все необходимое для успешного проведения посевной. Это и сельхозтехника, и минеральные удобрения, топливо, семена», — обосновал причины выделения финансирования Мишустин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Власти направят 20 млрд рублей на поддержку аграрного сектора перед посевной кампанией. Деньги пойду на финансирование льготных программ кредитования. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 марта. Информация размещена в официальном telegram-канале правительства. «Ранее президент отмечал ранее важность поддержки агропромышленных предприятий, чтобы они и дальше могли наращивать свои возможности и предлагать качественную, доступную, а, что самое главное, — полезную продукцию», — отметил Михаил Мишустин в начале заседания, обозначив сумму поддержки — 20 млрд рублей. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал премьеру о старте посевной кампании. «Уже проведена подкормка озимых на 7,2 млн га, порядка 1 млн га засеяно яровыми, что вдвое опережает темпы прошлого года», — отчитался Патрушев. По его словам, в этом году посевы заняли площадь 84,5 млн гектар. В числе мер поддержки фермеров премьер также обозначил льготное кредитование. «Такие средства позволят предпринимателям приобрести все необходимое для успешного проведения посевной. Это и сельхозтехника, и минеральные удобрения, топливо, семена», — обосновал причины выделения финансирования Мишустин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям