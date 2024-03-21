Правительство выделит миллиарды на поддержку аграриев

Власти направят 20 млрд рублей на поддержку аграрного сектора перед посевной кампанией. Деньги пойду на финансирование льготных программ кредитования. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 марта. Информация размещена в официальном telegram-канале правительства.
«Ранее президент отмечал ранее важность поддержки агропромышленных предприятий, чтобы они и дальше могли наращивать свои возможности и предлагать качественную, доступную, а, что самое главное, — полезную продукцию», — отметил Михаил Мишустин в начале заседания, обозначив сумму поддержки — 20 млрд рублей.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал премьеру о старте посевной кампании. «Уже проведена подкормка озимых на 7,2 млн га, порядка 1 млн га засеяно яровыми, что вдвое опережает темпы прошлого года», — отчитался Патрушев. По его словам, в этом году посевы заняли площадь 84,5 млн гектар.
В числе мер поддержки фермеров премьер также обозначил льготное кредитование. «Такие средства позволят предпринимателям приобрести все необходимое для успешного проведения посевной. Это и сельхозтехника, и минеральные удобрения, топливо, семена», — обосновал причины выделения финансирования Мишустин.
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