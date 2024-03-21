Происшествия Глава Роскосмоса назвал ошибку, из-за которой сорвался пуск «Союз-2.1а» Глава Роскосмоса Борисов: запуск ракеты «Союз-2.1а» сорвался из-за просадки тока 21 марта 2024 в 20:12 Размер текста - 17 + Запуск ракеты был отменен из-за просадки напряжения химического источника тока, заявил Юрий Борисов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запуск российской ракеты «Союз-2.1а» был отменен из-за проблемы с просадкой химического источника тока. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. «Запуск ракеты был отменен из-за просадки напряжения химического источника тока», — подчеркнул Юрий Борисов. Его слова передает РИА Новости. Отмечается, что с экипажем все в порядке. Изначально ракету должны были запустить на МКС 21 марта. Однако мероприятие было решено перенести, так как ракета не взлетела. В NASA предполагали, что это произошло из-за отказа двигателей, передает «Национальная служба новостей». В настоящий момент пуск ракеты перенесли на 23 марта. Отмена запуска ракеты «Союз-2.1а» произошла из-за нештатной ситуации, подчеркнул экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Запуск российской ракеты «Союз-2.1а» был отменен из-за проблемы с просадкой химического источника тока. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. «Запуск ракеты был отменен из-за просадки напряжения химического источника тока», — подчеркнул Юрий Борисов. Его слова передает РИА Новости. Отмечается, что с экипажем все в порядке. Изначально ракету должны были запустить на МКС 21 марта. Однако мероприятие было решено перенести, так как ракета не взлетела. В NASA предполагали, что это произошло из-за отказа двигателей, передает «Национальная служба новостей». В настоящий момент пуск ракеты перенесли на 23 марта. Отмена запуска ракеты «Союз-2.1а» произошла из-за нештатной ситуации, подчеркнул экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям