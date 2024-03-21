Глава Роскосмоса назвал ошибку, из-за которой сорвался пуск «Союз-2.1а»

Запуск российской ракеты «Союз-2.1а» был отменен из-за проблемы с просадкой химического источника тока. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
«Запуск ракеты был отменен из-за просадки напряжения химического источника тока», — подчеркнул Юрий Борисов. Его слова передает РИА Новости. Отмечается, что с экипажем все в порядке.
Изначально ракету должны были запустить на МКС 21 марта. Однако мероприятие было решено перенести, так как ракета не взлетела. В NASA предполагали, что это произошло из-за отказа двигателей, передает «Национальная служба новостей». В настоящий момент пуск ракеты перенесли на 23 марта. Отмена запуска ракеты «Союз-2.1а» произошла из-за нештатной ситуации, подчеркнул экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
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