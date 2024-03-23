23 марта 2024

Власти Абхазии объявили 24 марта днем траура из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Теракт в Крокус Сии Холл. 22 марта 2024. Московская область, пожар, крокус-сити, теракт в крокус сити
В Подмосковье 22 марта произошел теракт Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Президент Абхазии Аслан Бжания объявил в стране 24 марта днем траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«В знак солидарности с Российской Федерацией распоряжением президента Аслана Бжании в Республике Абхазия 24 марта 2024 года объявлено днем траура в связи с террористическим актом в «Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении. Уточняется, что в этот день на территории страны приспустят государственные флаги Абхазии.

В Подмосковье вечером 22 марта неизвестные совершили теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь по людям, а после устроили пожар, который достиг почти 13 тысяч квадратных метров. СК РФ рассказал, что в результате ЧП погибли более 133 человек, передает RT. В связи с происшествием президент РФ Владимир Путин объявил на территории всей страны день траура 24 марта. Россию также поддержали власти Никарагуа. Президент страны Даниэль Ортегой объявил день траура по погибшим в знак солидарности с народом РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Абхазии Аслан Бжания объявил в стране 24 марта днем траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. «В знак солидарности с Российской Федерацией распоряжением президента Аслана Бжании в Республике Абхазия 24 марта 2024 года объявлено днем траура в связи с террористическим актом в «Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении. Уточняется, что в этот день на территории страны приспустят государственные флаги Абхазии. В Подмосковье вечером 22 марта неизвестные совершили теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь по людям, а после устроили пожар, который достиг почти 13 тысяч квадратных метров. СК РФ рассказал, что в результате ЧП погибли более 133 человек, передает RT. В связи с происшествием президент РФ Владимир Путин объявил на территории всей страны день траура 24 марта. Россию также поддержали власти Никарагуа. Президент страны Даниэль Ортегой объявил день траура по погибшим в знак солидарности с народом РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...