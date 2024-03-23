Власти Абхазии объявили 24 марта днем траура из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

24 марта 2024 в 02:47 Размер текста - 17 +

В Подмосковье 22 марта произошел теракт Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Президент Абхазии Аслан Бжания объявил в стране 24 марта днем траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. «В знак солидарности с Российской Федерацией распоряжением президента Аслана Бжании в Республике Абхазия 24 марта 2024 года объявлено днем траура в связи с террористическим актом в «Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении. Уточняется, что в этот день на территории страны приспустят государственные флаги Абхазии. В Подмосковье вечером 22 марта неизвестные совершили теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь по людям, а после устроили пожар, который достиг почти 13 тысяч квадратных метров. СК РФ рассказал, что в результате ЧП погибли более 133 человек, передает RT. В связи с происшествием президент РФ Владимир Путин объявил на территории всей страны день траура 24 марта. Россию также поддержали власти Никарагуа. Президент страны Даниэль Ортегой объявил день траура по погибшим в знак солидарности с народом РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Абхазии Аслан Бжания объявил в стране 24 марта днем траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. «В знак солидарности с Российской Федерацией распоряжением президента Аслана Бжании в Республике Абхазия 24 марта 2024 года объявлено днем траура в связи с террористическим актом в «Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении. Уточняется, что в этот день на территории страны приспустят государственные флаги Абхазии. В Подмосковье вечером 22 марта неизвестные совершили теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь по людям, а после устроили пожар, который достиг почти 13 тысяч квадратных метров. СК РФ рассказал, что в результате ЧП погибли более 133 человек, передает RT. В связи с происшествием президент РФ Владимир Путин объявил на территории всей страны день траура 24 марта. Россию также поддержали власти Никарагуа. Президент страны Даниэль Ортегой объявил день траура по погибшим в знак солидарности с народом РФ.