Общество Из разрушенного «Крокус Сити Холла» вынесли 250 кубометров конструкций. Видео 24 марта 2024 в 13:03 Размер текста - 17 + Спасатели работают на завалах в «Крокусе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Спасатели МЧС России вынесли более 250 кубометров конструкций во время разбора завалов в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Новость по теме Как «Крокус Сити Холл» выглядит утром после теракта. Фоторепортаж «Спасатели продолжают разбирать завалы в „Крокусе“. Специалисты вынесли более 250 кубометров конструкций, на месте работают специализированные робототехнические комплексы, кинологические расчеты и психологи», — сообщили в telegram-канале МЧС России. Ночью с южной стороны здания работала тяжелая техника — проводился демонтаж фасада и формирование технологических отверстий, через которые планируется доставить 100-тонный кран. С его помощью спасатели уберут крупные фрагменты обрушившейся кровли. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. В результате него погибли 133 человека и пострадали 152. Во всей России 24 марта соблюдается день траура. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Спасатели МЧС России вынесли более 250 кубометров конструкций во время разбора завалов в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Спасатели продолжают разбирать завалы в „Крокусе“. Специалисты вынесли более 250 кубометров конструкций, на месте работают специализированные робототехнические комплексы, кинологические расчеты и психологи», — сообщили в telegram-канале МЧС России. Ночью с южной стороны здания работала тяжелая техника — проводился демонтаж фасада и формирование технологических отверстий, через которые планируется доставить 100-тонный кран. С его помощью спасатели уберут крупные фрагменты обрушившейся кровли. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. В результате него погибли 133 человека и пострадали 152. Во всей России 24 марта соблюдается день траура. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям