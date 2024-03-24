Спасатели МЧС России вынесли более 250 кубометров конструкций во время разбора завалов в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Спасатели продолжают разбирать завалы в „Крокусе“. Специалисты вынесли более 250 кубометров конструкций, на месте работают специализированные робототехнические комплексы, кинологические расчеты и психологи», —
Ночью с южной стороны здания работала тяжелая техника — проводился демонтаж фасада и формирование технологических отверстий, через которые планируется доставить 100-тонный кран. С его помощью спасатели уберут крупные фрагменты обрушившейся кровли.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. В результате него погибли 133 человека и пострадали 152. Во всей России 24 марта соблюдается день траура.
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