Из разрушенного «Крокус Сити Холла» вынесли 250 кубометров конструкций. Видео

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Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва, крокус сити холл
Спасатели работают на завалах в «Крокусе» Фото:
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Спасатели МЧС России вынесли более 250 кубометров конструкций во время разбора завалов в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Спасатели продолжают разбирать завалы в „Крокусе“. Специалисты вынесли более 250 кубометров конструкций, на месте работают специализированные робототехнические комплексы, кинологические расчеты и психологи», — сообщили в telegram-канале МЧС России.

Ночью с южной стороны здания работала тяжелая техника — проводился демонтаж фасада и формирование технологических отверстий, через которые планируется доставить 100-тонный кран. С его помощью спасатели уберут крупные фрагменты обрушившейся кровли.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. В результате него погибли 133 человека и пострадали 152. Во всей России 24 марта соблюдается день траура.

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Спасатели МЧС России вынесли более 250 кубометров конструкций во время разбора завалов в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Спасатели продолжают разбирать завалы в „Крокусе“. Специалисты вынесли более 250 кубометров конструкций, на месте работают специализированные робототехнические комплексы, кинологические расчеты и психологи», — сообщили в telegram-канале МЧС России. Ночью с южной стороны здания работала тяжелая техника — проводился демонтаж фасада и формирование технологических отверстий, через которые планируется доставить 100-тонный кран. С его помощью спасатели уберут крупные фрагменты обрушившейся кровли. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. В результате него погибли 133 человека и пострадали 152. Во всей России 24 марта соблюдается день траура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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