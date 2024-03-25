Менеджер София Мейер рассказала, как спасла из «Крокуса» Светлакова и Гусева

Менеджер подмосковного «Крокус Сити Холл» София Мейер во время теракта помогла группе людей выбраться из здания. В их числе оказались шоумен Сергей Светлаков и телеведущий Виктор Гусев.
«Очень была сильная паника, я просто поняла, что нужно спасать людей, думала только о людях, которые вокруг меня находились. Наверное, паника куда-то улетучилась, об этом не думала. Понимала, что, если сидеть и ничего не делать, будет хуже», — сообщила София Мейер «Телеканалу 360».
Сотрудница Мейер рассказала, что в ВИП-ложе было много мужчин, которые помогли забаррикадировать двери во избежание встречи с террористами. Ей оставалось только подобрать необходимые ключи и вывести людей. В связке сотрудницы было 20 ключей от разных дверей.
При выводе третей группы сотрудница услышала звуки автоматов. Девушка приняла решение вернуться. Казалось, что террористы хотят прострелить двери, а звуки выстрелов слышались все ближе, поделилась София Мейер.
После того как стало известно о подвигах Мейер, депутат Нина Останина пригласила ее в Госдуму. Благодаря ей выжили многие люди, среди которых были звезды Светлаков и Гусев.
Террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел вечером 22 марта. За несколько минут до начала концерта группы «Пикник» в здание ворвались мужчины с оружием и начали расстреливать безоружных людей. По последним данным, в трагедии погибли 137 людей. Четверо обвиняемых в совершении теракта арестованы и отправились в СИЗО до 22 мая.
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