Депутат Останина пригласила в Госдуму девушку, спасшую Светлакова в «Крокусе»

25 марта 2024 в 05:36 Размер текста - 17 +

Сергей Светлаков поблагодарил спасшую его и других людей Софию Мейер Фото: Алексей Колчин © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Глава комитета нижней палаты парламента России по защите семьи Нина Останина пригласила в Госдуму Софию Мейер. Именно ее за спасение во время теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта поблагодарил экс-участник «Уральских пельменей» и шоумен Сергей Светлаков (уроженец Свердловской области). «Всех этих отважных парней и девушку вместе с родителями обязательно пригласим в ближайшее время в наш комитет Госдумы», — написала Останина в своем telegram-канале. Она отметила, что вместе с родителями в комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства также пригласят Ислама Халилова, Никиту Иванова, Артема Донскова — молодых людей, проявивших героизм во время теракта. В день трагедии Светлаков пришел на концерт группы «Пикник», где началась стрельба. Менеджер София Мейер нашла ключи и закрыла выходы всех лож. Группа людей забаррикадировалась в узком коридоре, не зная что делать. После этого девушка открыла несколько дверей, предложив собравшимся группой выбежать по лестнице в фойе, где их встретил другой менеджер и вывел к выходу. «Я сегодня нашел имя той девушки, которая не растерялась и реально всем помогла — София Мейер. Спасибо ей! Она герой. Соболезнование всем пострадавшим. Это был ад», — рассказал Светлаков в telegram-канале журналистки Ксении Собчак. Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Он унес жизни 133 человек. Четырех подозреваемых отправили в СИЗО до 22 мая. Подробнее от трагедии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава комитета нижней палаты парламента России по защите семьи Нина Останина пригласила в Госдуму Софию Мейер. Именно ее за спасение во время теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта поблагодарил экс-участник «Уральских пельменей» и шоумен Сергей Светлаков (уроженец Свердловской области). «Всех этих отважных парней и девушку вместе с родителями обязательно пригласим в ближайшее время в наш комитет Госдумы», — написала Останина в своем telegram-канале. Она отметила, что вместе с родителями в комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства также пригласят Ислама Халилова, Никиту Иванова, Артема Донскова — молодых людей, проявивших героизм во время теракта. В день трагедии Светлаков пришел на концерт группы «Пикник», где началась стрельба. Менеджер София Мейер нашла ключи и закрыла выходы всех лож. Группа людей забаррикадировалась в узком коридоре, не зная что делать. После этого девушка открыла несколько дверей, предложив собравшимся группой выбежать по лестнице в фойе, где их встретил другой менеджер и вывел к выходу. «Я сегодня нашел имя той девушки, которая не растерялась и реально всем помогла — София Мейер. Спасибо ей! Она герой. Соболезнование всем пострадавшим. Это был ад», — рассказал Светлаков в telegram-канале журналистки Ксении Собчак. Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Он унес жизни 133 человек. Четырех подозреваемых отправили в СИЗО до 22 мая. Подробнее от трагедии — в сюжете URA.RU.