На Украине объявили демобилизацию

Депутат Рады Гончаренко* объявил о начале демобилизации срочников на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
На Украине объявили о начале демобилизации срочников Фото:

На Украине началась демобилизация срочников. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

«Демобилизация срочников началась!» — написал Гончаренко. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации из ВСУ военнослужащих срочной службы. Отмечалось, что увольнение в запас произойдет в апреле—мае 2024 года. Кроме того, перевод в запас будет касаться тех военнослужащих, срочный срок службы которых истек во время действия военного положения, а также тех, чья военная служба была продлена сверх установленных сроков.

* Алексей Гончаренко внесен в России в перечень террористов и экстремистов

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На Украине началась демобилизация срочников. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). «Демобилизация срочников началась!» — написал Гончаренко. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации из ВСУ военнослужащих срочной службы. Отмечалось, что увольнение в запас произойдет в апреле—мае 2024 года. Кроме того, перевод в запас будет касаться тех военнослужащих, срочный срок службы которых истек во время действия военного положения, а также тех, чья военная служба была продлена сверх установленных сроков. * Алексей Гончаренко внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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