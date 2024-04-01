На Украине объявили демобилизацию

На Украине началась демобилизация срочников. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).
«Демобилизация срочников началась!» — написал Гончаренко. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации из ВСУ военнослужащих срочной службы. Отмечалось, что увольнение в запас произойдет в апреле—мае 2024 года. Кроме того, перевод в запас будет касаться тех военнослужащих, срочный срок службы которых истек во время действия военного положения, а также тех, чья военная служба была продлена сверх установленных сроков.
* Алексей Гончаренко внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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