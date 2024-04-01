На Украине объявили демобилизацию

Депутат Рады Гончаренко* объявил о начале демобилизации срочников на Украине

01 апреля 2024 в 20:58 Размер текста - 17 +

На Украине объявили о начале демобилизации срочников Фото: Официальный сайт президента Украины На Украине началась демобилизация срочников. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). «Демобилизация срочников началась!» — написал Гончаренко. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации из ВСУ военнослужащих срочной службы. Отмечалось, что увольнение в запас произойдет в апреле—мае 2024 года. Кроме того, перевод в запас будет касаться тех военнослужащих, срочный срок службы которых истек во время действия военного положения, а также тех, чья военная служба была продлена сверх установленных сроков. * Алексей Гончаренко внесен в России в перечень террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине началась демобилизация срочников. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). «Демобилизация срочников началась!» — написал Гончаренко. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации из ВСУ военнослужащих срочной службы. Отмечалось, что увольнение в запас произойдет в апреле—мае 2024 года. Кроме того, перевод в запас будет касаться тех военнослужащих, срочный срок службы которых истек во время действия военного положения, а также тех, чья военная служба была продлена сверх установленных сроков. * Алексей Гончаренко внесен в России в перечень террористов и экстремистов