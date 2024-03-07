07 марта 2024

Зеленский подписал указ о демобилизации срочников

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины.stock, зеленский владимир, всу,  stock
Владимир Зеленский выпустил указ о демобилизации из ВСУ военнослужащих срочной службы Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации из ВСУ военнослужащих срочной службы. Увольнение в запас произойдет в апреле—мае 2024 года.

«Постановляю уволить в апреле—мае в запас из ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной воинской службы», — говорится в тексте указа. Отмечается, что перевод в запас будет касаться тех военнослужащих, срочный срок службы которых истек во время действия военного положения, а также тех, чья военная служба была продлена сверх установленных сроков.

Верховная рада Украины 23 февраля приняла законопроект о демобилизации срочников. Закон также предусматривает годовую отсрочку от повторной мобилизации. На Украине проходили митинги за демобилизацию срочников, в связи с чем некоторые украинцы пытались уклониться от службы, подделывая документы и покидая страну.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации из ВСУ военнослужащих срочной службы. Увольнение в запас произойдет в апреле—мае 2024 года. «Постановляю уволить в апреле—мае в запас из ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной воинской службы», — говорится в тексте указа. Отмечается, что перевод в запас будет касаться тех военнослужащих, срочный срок службы которых истек во время действия военного положения, а также тех, чья военная служба была продлена сверх установленных сроков. Верховная рада Украины 23 февраля приняла законопроект о демобилизации срочников. Закон также предусматривает годовую отсрочку от повторной мобилизации. На Украине проходили митинги за демобилизацию срочников, в связи с чем некоторые украинцы пытались уклониться от службы, подделывая документы и покидая страну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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