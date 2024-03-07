Зеленский подписал указ о демобилизации срочников

07 марта 2024 в 22:49 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский выпустил указ о демобилизации из ВСУ военнослужащих срочной службы Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации из ВСУ военнослужащих срочной службы. Увольнение в запас произойдет в апреле—мае 2024 года. «Постановляю уволить в апреле—мае в запас из ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной воинской службы», — говорится в тексте указа. Отмечается, что перевод в запас будет касаться тех военнослужащих, срочный срок службы которых истек во время действия военного положения, а также тех, чья военная служба была продлена сверх установленных сроков. Верховная рада Украины 23 февраля приняла законопроект о демобилизации срочников. Закон также предусматривает годовую отсрочку от повторной мобилизации. На Украине проходили митинги за демобилизацию срочников, в связи с чем некоторые украинцы пытались уклониться от службы, подделывая документы и покидая страну.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации из ВСУ военнослужащих срочной службы. Увольнение в запас произойдет в апреле—мае 2024 года. «Постановляю уволить в апреле—мае в запас из ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной воинской службы», — говорится в тексте указа. Отмечается, что перевод в запас будет касаться тех военнослужащих, срочный срок службы которых истек во время действия военного положения, а также тех, чья военная служба была продлена сверх установленных сроков. Верховная рада Украины 23 февраля приняла законопроект о демобилизации срочников. Закон также предусматривает годовую отсрочку от повторной мобилизации. На Украине проходили митинги за демобилизацию срочников, в связи с чем некоторые украинцы пытались уклониться от службы, подделывая документы и покидая страну.