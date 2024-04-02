В Германии обвинили посла Украины в попытках запугать журналистов

03 апреля 2024 в 03:18 Размер текста - 17 +

Германскую газету обвинили, что их нарративы близки к российским Фото: Роман Наумов © URA.RU Посол Украины Алексей Макеев выразил недовольство из-за содержания некоторых статей в немецкой газете Berliner Zeitung. Также он опубликовал личные данные нескольких редакторов, за что издание обвинило его в попытках запугать журналистов. «Мы решительно выступаем против личной диффамации в адрес отдельных редакторов и авторов Berliner Zeitung со стороны украинского посла Алексея Макеева. Мы рассматриваем совершенно необоснованные нападки на названных по именам редакторов и авторов как попытку запугивания и, следовательно, как посягательство на свободу прессы», — написала газета в социальной сети Х. Недовольство Макеева связано с тем, что нарративы издания якобы близки к российским. В Berliner Zeitung же отметили, что посол ни разу не попытался обратиться лично к коллективу и не выражал недовольства, хотя уже дал газете интервью. Макеев обратился к соотечественникам, проживающим в Германии, с призывом активнее искать работу и трудоустраиваться. Дипломат начал рассылать украинским беженцам письма, в которых содержались советы по поиску работы, а также аргументы, почему это так важно сделать, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посол Украины Алексей Макеев выразил недовольство из-за содержания некоторых статей в немецкой газете Berliner Zeitung. Также он опубликовал личные данные нескольких редакторов, за что издание обвинило его в попытках запугать журналистов. «Мы решительно выступаем против личной диффамации в адрес отдельных редакторов и авторов Berliner Zeitung со стороны украинского посла Алексея Макеева. Мы рассматриваем совершенно необоснованные нападки на названных по именам редакторов и авторов как попытку запугивания и, следовательно, как посягательство на свободу прессы», — написала газета в социальной сети Х. Недовольство Макеева связано с тем, что нарративы издания якобы близки к российским. В Berliner Zeitung же отметили, что посол ни разу не попытался обратиться лично к коллективу и не выражал недовольства, хотя уже дал газете интервью. Макеев обратился к соотечественникам, проживающим в Германии, с призывом активнее искать работу и трудоустраиваться. Дипломат начал рассылать украинским беженцам письма, в которых содержались советы по поиску работы, а также аргументы, почему это так важно сделать, передает телеканал 360.