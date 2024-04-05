05 апреля 2024

Вице-премьер Стефанишина: США и Германия против приглашения Украины в НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, нато, флаг, брюссель,  stock
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США и Германия против приглашения Украины в НАТО. Об этом заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, отметив, что только две страны, входящие в альянс, не хотят принимать в свои ряды Киев.

«Совершенно все союзники поддерживают это решение, кроме двух. Поскольку эта информация стала публичной, то теперь США и Германия пытаются обращать внимание на других скептических союзников, таких как Венгрия и Словакия. Но ключевая позиция именно этих двух стран», — сказала Стефанишина в эфире телемарафона «Единые новости». Так она прокомментировала публикацию The New York Times о том, что США и ФРГ выступают против начала переговоров о вступлении Украины в альянс.

По ее мнению, цель данной публикации заключалась в подготовке стран НАТО и Украины к тому, каких решений ждать или не ждать на предстоящем саммите альянса. Она добавила, что теперь США и Германия пытаются обращать внимание на других «скептических союзников», таких как Венгрия и Словакия.

По данным газеты The New York Times, лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в альянс на июльском саммите. В публикации говорится, что у альянса нет желания принимать нового члена, который втянет его в масштабный конфликт.

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США и Германия против приглашения Украины в НАТО. Об этом заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, отметив, что только две страны, входящие в альянс, не хотят принимать в свои ряды Киев. «Совершенно все союзники поддерживают это решение, кроме двух. Поскольку эта информация стала публичной, то теперь США и Германия пытаются обращать внимание на других скептических союзников, таких как Венгрия и Словакия. Но ключевая позиция именно этих двух стран», — сказала Стефанишина в эфире телемарафона «Единые новости». Так она прокомментировала публикацию The New York Times о том, что США и ФРГ выступают против начала переговоров о вступлении Украины в альянс. По ее мнению, цель данной публикации заключалась в подготовке стран НАТО и Украины к тому, каких решений ждать или не ждать на предстоящем саммите альянса. Она добавила, что теперь США и Германия пытаются обращать внимание на других «скептических союзников», таких как Венгрия и Словакия. По данным газеты The New York Times, лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в альянс на июльском саммите. В публикации говорится, что у альянса нет желания принимать нового члена, который втянет его в масштабный конфликт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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