Экс-гендиректора IT-компании посадили за донос

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарты. Сургут , решетка, наручники
Симоненко назначено наказание в виде лишения свободы на 22 года Фото:

Бывшего генерального директора ГК «Мерлион» Вячеслава Симоненко посадили на 22 года. Он обвиняется во взятках в особо крупном размере и заведомо ложных доносах. Об этом сообщают Суды общей юрисдикции города Москва.

«Путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Симоненко Вячеславу Анатольевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года», — передает telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. Отмечается, что также ему назначили ограничение свободы на срок в один год и шесть месяцев.

Так, Симоненко обвиняется в заведомо ложных доносах, в крупных взятках, приготовлении к преступлению и организации преступного сообщества. Также судом были частично удовлетворены гражданские иски потерпевших от деятельности экс-гендиректора ГК «Мерлион».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшего генерального директора ГК «Мерлион» Вячеслава Симоненко посадили на 22 года. Он обвиняется во взятках в особо крупном размере и заведомо ложных доносах. Об этом сообщают Суды общей юрисдикции города Москва. «Путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Симоненко Вячеславу Анатольевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года», — передает telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. Отмечается, что также ему назначили ограничение свободы на срок в один год и шесть месяцев. Так, Симоненко обвиняется в заведомо ложных доносах, в крупных взятках, приготовлении к преступлению и организации преступного сообщества. Также судом были частично удовлетворены гражданские иски потерпевших от деятельности экс-гендиректора ГК «Мерлион».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...