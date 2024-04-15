Экс-гендиректора IT-компании посадили за донос

15 апреля 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

Симоненко назначено наказание в виде лишения свободы на 22 года Фото: Алексей Андронов © URA.RU Бывшего генерального директора ГК «Мерлион» Вячеслава Симоненко посадили на 22 года. Он обвиняется во взятках в особо крупном размере и заведомо ложных доносах. Об этом сообщают Суды общей юрисдикции города Москва. «Путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Симоненко Вячеславу Анатольевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года», — передает telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. Отмечается, что также ему назначили ограничение свободы на срок в один год и шесть месяцев. Так, Симоненко обвиняется в заведомо ложных доносах, в крупных взятках, приготовлении к преступлению и организации преступного сообщества. Также судом были частично удовлетворены гражданские иски потерпевших от деятельности экс-гендиректора ГК «Мерлион». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего генерального директора ГК «Мерлион» Вячеслава Симоненко посадили на 22 года. Он обвиняется во взятках в особо крупном размере и заведомо ложных доносах. Об этом сообщают Суды общей юрисдикции города Москва. «Путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Симоненко Вячеславу Анатольевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года», — передает telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. Отмечается, что также ему назначили ограничение свободы на срок в один год и шесть месяцев. Так, Симоненко обвиняется в заведомо ложных доносах, в крупных взятках, приготовлении к преступлению и организации преступного сообщества. Также судом были частично удовлетворены гражданские иски потерпевших от деятельности экс-гендиректора ГК «Мерлион».