Россия закрыла въезд в страну 235 австралийцам

17 апреля 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

В МИД РФ сообщили, что санкции имеют бессрочный характер Фото: Георгий Бергал © URA.RU РФ расширила список лиц, подпадающих под въездные ограничения, добавив в него 235 граждан Австралии. Об этом сообщили в МИД РФ. «Въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 235 австралийцев из числа депутатов муниципальных собраний, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня», — сообщили в МИД РФ. Заявление опубликовано на официальной странице. Это решение было принято в качестве ответных мер на санкции, введенные австралийским правительством против РФ. Ранее власти Австралии опубликовали список россиян, в отношении которых введены санкции. В него попали артисты Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов и Николай Расторгуев, передает RT. В МИД РФ заявили, что Россия расширила список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ из-за нового пакета санкций. Запрет касается тех, кто ответственен за военную помощь Киеву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

РФ расширила список лиц, подпадающих под въездные ограничения, добавив в него 235 граждан Австралии. Об этом сообщили в МИД РФ. «Въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 235 австралийцев из числа депутатов муниципальных собраний, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня», — сообщили в МИД РФ. Заявление опубликовано на официальной странице. Это решение было принято в качестве ответных мер на санкции, введенные австралийским правительством против РФ. Ранее власти Австралии опубликовали список россиян, в отношении которых введены санкции. В него попали артисты Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов и Николай Расторгуев, передает RT. В МИД РФ заявили, что Россия расширила список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ из-за нового пакета санкций. Запрет касается тех, кто ответственен за военную помощь Киеву.