Россия закрыла въезд в страну 235 австралийцам

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Министерство иностранных дел. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
В МИД РФ сообщили, что санкции имеют бессрочный характер Фото:

РФ расширила список лиц, подпадающих под въездные ограничения, добавив в него 235 граждан Австралии. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 235 австралийцев из числа депутатов муниципальных собраний, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня», — сообщили в МИД РФ. Заявление опубликовано на официальной странице. Это решение было принято в качестве ответных мер на санкции, введенные австралийским правительством против РФ.

Ранее власти Австралии опубликовали список россиян, в отношении которых введены санкции. В него попали артисты Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов и Николай Расторгуев, передает RT. В МИД РФ заявили, что Россия расширила список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ из-за нового пакета санкций. Запрет касается тех, кто ответственен за военную помощь Киеву.

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РФ расширила список лиц, подпадающих под въездные ограничения, добавив в него 235 граждан Австралии. Об этом сообщили в МИД РФ. «Въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 235 австралийцев из числа депутатов муниципальных собраний, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня», — сообщили в МИД РФ. Заявление опубликовано на официальной странице. Это решение было принято в качестве ответных мер на санкции, введенные австралийским правительством против РФ. Ранее власти Австралии опубликовали список россиян, в отношении которых введены санкции. В него попали артисты Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов и Николай Расторгуев, передает RT. В МИД РФ заявили, что Россия расширила список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ из-за нового пакета санкций. Запрет касается тех, кто ответственен за военную помощь Киеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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