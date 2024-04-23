Экс-сотрудник СБУ Прозоров дал первое интервью после подрыва автомобиля в Москве

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Учения резервистов. Тюмень , взрывные работы, бомба, взрыв, подрыв
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Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров, чей автомобиль был подорван в Москве, дал первое интервью после этого. Интервью взяли журналисты ТАСС.

«Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров специально для ТАСС дал первое интервью после подрыва его автомобиля в Москве», — сообщили в самом издании. Он отметил, что нормально себя чувствует.

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Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров, чей автомобиль был подорван в Москве, дал первое интервью после этого. Интервью взяли журналисты ТАСС. «Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров специально для ТАСС дал первое интервью после подрыва его автомобиля в Москве», — сообщили в самом издании. Он отметил, что нормально себя чувствует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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