Экс-сотрудник СБУ Прозоров дал первое интервью после подрыва автомобиля в Москве

23 апреля 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

. Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров, чей автомобиль был подорван в Москве, дал первое интервью после этого. Интервью взяли журналисты ТАСС. «Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров специально для ТАСС дал первое интервью после подрыва его автомобиля в Москве», — сообщили в самом издании. Он отметил, что нормально себя чувствует. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров, чей автомобиль был подорван в Москве, дал первое интервью после этого. Интервью взяли журналисты ТАСС. «Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров специально для ТАСС дал первое интервью после подрыва его автомобиля в Москве», — сообщили в самом издании. Он отметил, что нормально себя чувствует.