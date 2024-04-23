Экс-сотрудник СБУ Прозоров дал первое интервью после подрыва автомобиля в Москве

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Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров, чей автомобиль был подорван в Москве, дал первое интервью после этого. Интервью взяли журналисты ТАСС.
«Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров специально для ТАСС дал первое интервью после подрыва его автомобиля в Москве», — сообщили в самом издании. Он отметил, что нормально себя чувствует.
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