Токаев: теракт в «Крокусе» тяжело отозвался в сердцах казахстанцев

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, токаев касым-жомарт
Касым-Жомарт Токаев отметил, что многие жители Казахстана выразили сочувствие после теракта в Москве Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Теракт в «Крокус Сити Холл» тяжело отозвался среди казахстанцев. Многие из них возложили цветы. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Недавний теракт под Москвой, в результате которого погибли люди, очень тяжело тронул наши сердца. Многие граждане выразили сочувствие и пожелания жертвам трагедии, а также возложили цветы перед зданиями посольства и консульства России в Казахстане», — заявил Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что сочувствие выразили и жители многих стран мира. Его слова приводит пресс-служба в telegram-канале.

По последним данным, 22 марта от последствий теракта погибли 145 человека. Около 500 получили ранения. 24 марта был объявлен днем траура. Люди по всему миру несли цветы к стихийным мемориалам и выражали соболезнования. Подробности — в материале URA.RU.

Сейчас все террористы, причастные к трагедии, арестованы. Следственный комитет РФ считает, что они связаны с Украиной, передает Life.

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Теракт в «Крокус Сити Холл» тяжело отозвался среди казахстанцев. Многие из них возложили цветы. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Недавний теракт под Москвой, в результате которого погибли люди, очень тяжело тронул наши сердца. Многие граждане выразили сочувствие и пожелания жертвам трагедии, а также возложили цветы перед зданиями посольства и консульства России в Казахстане», — заявил Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что сочувствие выразили и жители многих стран мира. Его слова приводит пресс-служба в telegram-канале. По последним данным, 22 марта от последствий теракта погибли 145 человека. Около 500 получили ранения. 24 марта был объявлен днем траура. Люди по всему миру несли цветы к стихийным мемориалам и выражали соболезнования. Подробности — в материале URA.RU. Сейчас все террористы, причастные к трагедии, арестованы. Следственный комитет РФ считает, что они связаны с Украиной, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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