Токаев: теракт в «Крокусе» тяжело отозвался в сердцах казахстанцев

25 апреля 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Касым-Жомарт Токаев отметил, что многие жители Казахстана выразили сочувствие после теракта в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Теракт в «Крокус Сити Холл» тяжело отозвался среди казахстанцев. Многие из них возложили цветы. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Недавний теракт под Москвой, в результате которого погибли люди, очень тяжело тронул наши сердца. Многие граждане выразили сочувствие и пожелания жертвам трагедии, а также возложили цветы перед зданиями посольства и консульства России в Казахстане», — заявил Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что сочувствие выразили и жители многих стран мира. Его слова приводит пресс-служба в telegram-канале . По последним данным, 22 марта от последствий теракта погибли 145 человека. Около 500 получили ранения. 24 марта был объявлен днем траура. Люди по всему миру несли цветы к стихийным мемориалам и выражали соболезнования. Подробности — в материале URA.RU. Сейчас все террористы, причастные к трагедии, арестованы. Следственный комитет РФ считает, что они связаны с Украиной, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Теракт в «Крокус Сити Холл» тяжело отозвался среди казахстанцев. Многие из них возложили цветы. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Недавний теракт под Москвой, в результате которого погибли люди, очень тяжело тронул наши сердца. Многие граждане выразили сочувствие и пожелания жертвам трагедии, а также возложили цветы перед зданиями посольства и консульства России в Казахстане», — заявил Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что сочувствие выразили и жители многих стран мира. Его слова приводит пресс-служба в telegram-канале. По последним данным, 22 марта от последствий теракта погибли 145 человека. Около 500 получили ранения. 24 марта был объявлен днем траура. Люди по всему миру несли цветы к стихийным мемориалам и выражали соболезнования. Подробности — в материале URA.RU. Сейчас все террористы, причастные к трагедии, арестованы. Следственный комитет РФ считает, что они связаны с Украиной, передает Life.