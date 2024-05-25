Украина потратила миллионы на пингвинов, вино и красную икру в разгар СВО. Скрин

26 мая 2024 в 07:52 Размер текста - 17 +

В 2023 году Украина потратила на арктические экспедиции один миллиард гривен Фото: Агентство «Москва» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина выделила 11 миллионов долларов (986,7 миллиона рублей) на изучение пингвинов в Арктике. Также Антарктический научный центр министерства образования и науки Украины закупил 168 бутылок красного вина и четыре килограмма красной икры (НАНЦ). Такая информация появилась на украинском сайте госзакупок «Прозорро». «Красное вино 0,75 л — 168 бутылок. Белое вино 0,75 л — 112 бутылок. Игристое — 28 бутылок. Общая сумма тендера — 11 миллионов долларов», — говорится на сайте госзакупок «Прозорро». Заказчик — НАНЦ. Тендер был разыгран еще в марте, в него вошли позиции, которые по мнению Украины, необходимы для арктической экспедиции. Также в списке оказались: пять наборов для игры в дартс, 70 килограммов молочного шоколада, 14 килограммов черного шоколада и 42 килограмма фисташек. Еще — 21 килограмм конфет. Всего НАНЦ за 2023 год закупил вещей на сумму в 27 039 647 долларов. Это миллиард гривен по сегодняшнему курсу. Украина решила не откладывать изучение Арктики в самый разгар спецоперации. Глава Украины Владимир Зеленский лично ездит по другим странам в надежде, чтобы они профинансировали ВСУ. По его словам, деньги которые поступают от США, являются благом для самого Вашингтона. Ведь Украина создает новые рабочие места, утверждает Зеленский. При этом коррупция на Украине продолжает расти даже на фоне спецоперации. С 2022 года в стране на 16% выросло число миллионеров , согласно официальным данным, пишет Pravda.ru. Полный список позиций, которые одобрила Украина для арктической экспедиции Фото: скриншот тендера НАНЦ с сайта «Прозорро» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина выделила 11 миллионов долларов (986,7 миллиона рублей) на изучение пингвинов в Арктике. Также Антарктический научный центр министерства образования и науки Украины закупил 168 бутылок красного вина и четыре килограмма красной икры (НАНЦ). Такая информация появилась на украинском сайте госзакупок «Прозорро». «Красное вино 0,75 л — 168 бутылок. Белое вино 0,75 л — 112 бутылок. Игристое — 28 бутылок. Общая сумма тендера — 11 миллионов долларов», — говорится на сайте госзакупок «Прозорро». Заказчик — НАНЦ. Тендер был разыгран еще в марте, в него вошли позиции, которые по мнению Украины, необходимы для арктической экспедиции. Также в списке оказались: пять наборов для игры в дартс, 70 килограммов молочного шоколада, 14 килограммов черного шоколада и 42 килограмма фисташек. Еще — 21 килограмм конфет. Всего НАНЦ за 2023 год закупил вещей на сумму в 27 039 647 долларов. Это миллиард гривен по сегодняшнему курсу. Украина решила не откладывать изучение Арктики в самый разгар спецоперации. Глава Украины Владимир Зеленский лично ездит по другим странам в надежде, чтобы они профинансировали ВСУ. По его словам, деньги которые поступают от США, являются благом для самого Вашингтона. Ведь Украина создает новые рабочие места, утверждает Зеленский. При этом коррупция на Украине продолжает расти даже на фоне спецоперации. С 2022 года в стране на 16% выросло число миллионеров, согласно официальным данным, пишет Pravda.ru.