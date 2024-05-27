Найден способ побороть вирус, вызывающий рак

Science: блокирование работы белка IDO1 подавляет вирус, вызывающий рак

Ученые разработают первое лекарство в борьбе с вирусом Эпштейна-Барра Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ученые сделали прорыв в борьбе с вирусом Эпштейна-Барра (ВЭБ), обнаружив, что блокировка белка IDO1 может помочь подавить инфекцию. Это открытие может привести к созданию первого лекарства против ВЭБ, увеличивающего риск развития рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

«Блокирование белка IDO1 оказалось эффективным способом борьбы с захватом иммунных клеток вирусом Эпштейна-Барр», — сообщается в исследовании. Это открытие позволит найти новые перспективы для лечения инфекций, вызванных ВЭБ.

Исследование показало, что вирус заставляет инфицированные B-клетки вырабатывать больше белка IDO1, что способствует его распространению. Однако препараты, блокирующие IDO1 и разработанные для лечения рака, могут эффективно противостоять этому процессу. После проведения дополнительных испытаний такие препараты могут быть использованы для лечения инфекций ВЭБ. Это открытие особенно значимо, учитывая, что до сих пор не существует вакцины или специализированного лекарства от ВЭБ, который связывают с различными серьезными заболеваниями, включая рак.

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