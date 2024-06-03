03 июня 2024

Четыре женщины-парламентария примут участие в выборах президента Ирана

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Тегеран. Иран, ислам, флаг ирана
Четыре женщины хотят занять пост президента Ирана Фото:

В Иране четыре женщины-парламентария примут участие во внеочередных выборах президента. Об этом пишет РИА Новости.

«Заявки на участие в выборах президента Ирана приняты от 80 кандидатов. По данным местных СМИ, среди них… в том числе 4 женщины», — говорится в telegram-канале издания. В числе кандидатов также экс-президент, три действующих министра, 13 экс-министров, более 40 бывших и нынешних парламентариев. Окончательный список кандидатов опубликуют 11 июня.

В Иране женщина впервые в истории примет участие в выборах президента страны. Кандидатура политика Зохре Элахиян ранее была официально зарегистрирована, объявил представитель избирательного штаба Мохсен Эслами. Некоторым иранкам отказали в регистрации из-за не соответствия установленным условиям, сказал Эслами.

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В Иране четыре женщины-парламентария примут участие во внеочередных выборах президента. Об этом пишет РИА Новости. «Заявки на участие в выборах президента Ирана приняты от 80 кандидатов. По данным местных СМИ, среди них… в том числе 4 женщины», — говорится в telegram-канале издания. В числе кандидатов также экс-президент, три действующих министра, 13 экс-министров, более 40 бывших и нынешних парламентариев. Окончательный список кандидатов опубликуют 11 июня. В Иране женщина впервые в истории примет участие в выборах президента страны. Кандидатура политика Зохре Элахиян ранее была официально зарегистрирована, объявил представитель избирательного штаба Мохсен Эслами. Некоторым иранкам отказали в регистрации из-за не соответствия установленным условиям, сказал Эслами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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