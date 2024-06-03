Четыре женщины-парламентария примут участие в выборах президента Ирана

04 июня 2024 в 02:18 Размер текста - 17 +

Четыре женщины хотят занять пост президента Ирана Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Иране четыре женщины-парламентария примут участие во внеочередных выборах президента. Об этом пишет РИА Новости. «Заявки на участие в выборах президента Ирана приняты от 80 кандидатов. По данным местных СМИ, среди них… в том числе 4 женщины», — говорится в telegram-канале издания. В числе кандидатов также экс-президент, три действующих министра, 13 экс-министров, более 40 бывших и нынешних парламентариев. Окончательный список кандидатов опубликуют 11 июня. В Иране женщина впервые в истории примет участие в выборах президента страны. Кандидатура политика Зохре Элахиян ранее была официально зарегистрирована, объявил представитель избирательного штаба Мохсен Эслами. Некоторым иранкам отказали в регистрации из-за не соответствия установленным условиям, сказал Эслами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Иране четыре женщины-парламентария примут участие во внеочередных выборах президента. Об этом пишет РИА Новости. «Заявки на участие в выборах президента Ирана приняты от 80 кандидатов. По данным местных СМИ, среди них… в том числе 4 женщины», — говорится в telegram-канале издания. В числе кандидатов также экс-президент, три действующих министра, 13 экс-министров, более 40 бывших и нынешних парламентариев. Окончательный список кандидатов опубликуют 11 июня. В Иране женщина впервые в истории примет участие в выборах президента страны. Кандидатура политика Зохре Элахиян ранее была официально зарегистрирована, объявил представитель избирательного штаба Мохсен Эслами. Некоторым иранкам отказали в регистрации из-за не соответствия установленным условиям, сказал Эслами.