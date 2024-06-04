Глава СПЧ поднял вопрос главной проблемы, связанной с мигрантами в РФ

Валерий Фадеев заявил, что покупка российского гражданства недопустима
Мигранты, прибывающие в Россию, первым делом, сталкиваются с коррупцией. Об этом заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев, заявив, что покупка российского гражданства иностранцами недопустима.
«Покупку гражданства России надо прекратить. Первое, с чем сталкивается мигрант, который приезжает в Россию, — это коррупция. Это недопустимо», — сказал Валерий Фадеев на открытии спецзаседания СПЧ на тему: «Обеспечение прав граждан России при реализации миграционной политики». Информация опубликована в пресс-службе СПЧ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.