Глава СПЧ поднял вопрос главной проблемы, связанной с мигрантами в РФ

Глава СПЧ Фадеев: покупка мигрантами российского гражданства недопустима

04 июня 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Валерий Фадеев заявил, что покупка российского гражданства недопустима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мигранты, прибывающие в Россию, первым делом, сталкиваются с коррупцией. Об этом заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев, заявив, что покупка российского гражданства иностранцами недопустима. «Покупку гражданства России надо прекратить. Первое, с чем сталкивается мигрант, который приезжает в Россию, — это коррупция. Это недопустимо», — сказал Валерий Фадеев на открытии спецзаседания СПЧ на тему: «Обеспечение прав граждан России при реализации миграционной политики». Информация опубликована в пресс-службе СПЧ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мигранты, прибывающие в Россию, первым делом, сталкиваются с коррупцией. Об этом заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев, заявив, что покупка российского гражданства иностранцами недопустима. «Покупку гражданства России надо прекратить. Первое, с чем сталкивается мигрант, который приезжает в Россию, — это коррупция. Это недопустимо», — сказал Валерий Фадеев на открытии спецзаседания СПЧ на тему: «Обеспечение прав граждан России при реализации миграционной политики». Информация опубликована в пресс-службе СПЧ.