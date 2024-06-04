Глава СПЧ поднял вопрос главной проблемы, связанной с мигрантами в РФ

Глава СПЧ Фадеев: покупка мигрантами российского гражданства недопустима
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Заседание в полпредстве по работе СМИ на протестных акциях. Екатеринбург, фадеев валерий
Валерий Фадеев заявил, что покупка российского гражданства недопустима Фото:

Мигранты, прибывающие в Россию, первым делом, сталкиваются с коррупцией. Об этом заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев, заявив, что покупка российского гражданства иностранцами недопустима.

«Покупку гражданства России надо прекратить. Первое, с чем сталкивается мигрант, который приезжает в Россию, — это коррупция. Это недопустимо», — сказал Валерий Фадеев на открытии спецзаседания СПЧ на тему: «Обеспечение прав граждан России при реализации миграционной политики». Информация опубликована в пресс-службе СПЧ.

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Мигранты, прибывающие в Россию, первым делом, сталкиваются с коррупцией. Об этом заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев, заявив, что покупка российского гражданства иностранцами недопустима. «Покупку гражданства России надо прекратить. Первое, с чем сталкивается мигрант, который приезжает в Россию, — это коррупция. Это недопустимо», — сказал Валерий Фадеев на открытии спецзаседания СПЧ на тему: «Обеспечение прав граждан России при реализации миграционной политики». Информация опубликована в пресс-службе СПЧ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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