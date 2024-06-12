Эксперт объяснил, как новые санкции США повлияют на работу iPhone в России

Гендиректор TelecomDaily: у россиян с iPhone максимум не будет работать iCloud

Простые пользователи «айфонов» не заметят новых западных санкций Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Новые американские санкции не повлияют на работу iPhone в России, простые пользователи не заметят санкций. Об этом заявил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков

«Все-таки это не для любого частного лица, но для предприятия. Поэтому я не думаю, что iPhone перестанут работать», — заявил Кусков. Его слова передают РИА Новости. Он отметил, что худшим последствием в связи с этим станет прекращение работы iCloud (облачный сервис), но и это произойдет не обязательно.

Ранее США объявили о введении новых антироссийских санкций. В том числе санкции запретят предоставление россиянам услуг в сфере IT с 12 сентября.