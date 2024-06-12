Эксперт объяснил, как новые санкции США повлияют на работу iPhone в России

Новые американские санкции не повлияют на работу iPhone в России, простые пользователи не заметят санкций. Об этом заявил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков
«Все-таки это не для любого частного лица, но для предприятия. Поэтому я не думаю, что iPhone перестанут работать», — заявил Кусков. Его слова передают РИА Новости. Он отметил, что худшим последствием в связи с этим станет прекращение работы iCloud (облачный сервис), но и это произойдет не обязательно.
Ранее США объявили о введении новых антироссийских санкций. В том числе санкции запретят предоставление россиянам услуг в сфере IT с 12 сентября.
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