Эксперт объяснил, как новые санкции США повлияют на работу iPhone в России

Гендиректор TelecomDaily: у россиян с iPhone максимум не будет работать iCloud
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Простые пользователи «айфонов» не заметят новых западных санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Новые американские санкции не повлияют на работу iPhone в России, простые пользователи не заметят санкций. Об этом заявил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков

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«Все-таки это не для любого частного лица, но для предприятия. Поэтому я не думаю, что iPhone перестанут работать», — заявил Кусков. Его слова передают РИА Новости. Он отметил, что худшим последствием в связи с этим станет прекращение работы iCloud (облачный сервис), но и это произойдет не обязательно.

Ранее США объявили о введении новых антироссийских санкций. В том числе санкции запретят предоставление россиянам услуг в сфере IT с 12 сентября.

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Новые американские санкции не повлияют на работу iPhone в России, простые пользователи не заметят санкций. Об этом заявил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков «Все-таки это не для любого частного лица, но для предприятия. Поэтому я не думаю, что iPhone перестанут работать», — заявил Кусков. Его слова передают РИА Новости. Он отметил, что худшим последствием в связи с этим станет прекращение работы iCloud (облачный сервис), но и это произойдет не обязательно. Ранее США объявили о введении новых антироссийских санкций. В том числе санкции запретят предоставление россиянам услуг в сфере IT с 12 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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