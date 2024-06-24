Раненных при атаке ВСУ в Севастополе отправят на лечение в Москву

24 июня 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

В Севастополь прибыла сводная бригада медиков и психологов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь Раненных в результате атаки ВСУ отправят из Севастополя на лечение в Москву. Сейчас решается вопрос о транспортировке 15-20 пострадавших, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, московские специалисты, прибывшие ночью 24 июня в Севастополь, осмотрели всех пострадавших. «35 специалистов работали всю ночь и продолжают работать. Сейчас на консилиуме примут решение о транспортировке пациентов в московские медучреждения. Им будет оказана вся необходимая помощь», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале . Новость по теме Осколки ракеты ВСУ упали на пляже в Севастополе, более 100 человек пострадали: что известно. Видео Он также отметил, что родителей, которые полетят в столицу со своими детьми, раненными в результате атаки, разместят в гостинице. Договоренность об этом достигнута с заммэра Москвы Анастасией Раковой. ВСУ 23 июня ударили по Севастополю оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США. Они были сбиты средствами ПВО, однако их осколками были ранены 124 человека, еще трое погибли, среди них был один ребенок. 24 июня объявлено в Севастополе и Крыму днем траура. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Раненных в результате атаки ВСУ отправят из Севастополя на лечение в Москву. Сейчас решается вопрос о транспортировке 15-20 пострадавших, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, московские специалисты, прибывшие ночью 24 июня в Севастополь, осмотрели всех пострадавших. «35 специалистов работали всю ночь и продолжают работать. Сейчас на консилиуме примут решение о транспортировке пациентов в московские медучреждения. Им будет оказана вся необходимая помощь», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале. Он также отметил, что родителей, которые полетят в столицу со своими детьми, раненными в результате атаки, разместят в гостинице. Договоренность об этом достигнута с заммэра Москвы Анастасией Раковой. ВСУ 23 июня ударили по Севастополю оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США. Они были сбиты средствами ПВО, однако их осколками были ранены 124 человека, еще трое погибли, среди них был один ребенок. 24 июня объявлено в Севастополе и Крыму днем траура.