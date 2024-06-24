Раненных при атаке ВСУ в Севастополе отправят на лечение в Москву

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Палаточный госпиталь на железнодорожном вокзале. Курган, медицина катастроф, ржд, жд вокзал
В Севастополь прибыла сводная бригада медиков и психологов Фото:
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Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

Раненных в результате атаки ВСУ отправят из Севастополя на лечение в Москву. Сейчас решается вопрос о транспортировке 15-20 пострадавших, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, московские специалисты, прибывшие ночью 24 июня в Севастополь, осмотрели всех пострадавших. «35 специалистов работали всю ночь и продолжают работать. Сейчас на консилиуме примут решение о транспортировке пациентов в московские медучреждения. Им будет оказана вся необходимая помощь», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале.

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Он также отметил, что родителей, которые полетят в столицу со своими детьми, раненными в результате атаки, разместят в гостинице. Договоренность об этом достигнута с заммэра Москвы Анастасией Раковой.

ВСУ 23 июня ударили по Севастополю оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США. Они были сбиты средствами ПВО, однако их осколками были ранены 124 человека, еще трое погибли, среди них был один ребенок. 24 июня объявлено в Севастополе и Крыму днем траура.

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Раненных в результате атаки ВСУ отправят из Севастополя на лечение в Москву. Сейчас решается вопрос о транспортировке 15-20 пострадавших, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, московские специалисты, прибывшие ночью 24 июня в Севастополь, осмотрели всех пострадавших. «35 специалистов работали всю ночь и продолжают работать. Сейчас на консилиуме примут решение о транспортировке пациентов в московские медучреждения. Им будет оказана вся необходимая помощь», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале. Он также отметил, что родителей, которые полетят в столицу со своими детьми, раненными в результате атаки, разместят в гостинице. Договоренность об этом достигнута с заммэра Москвы Анастасией Раковой. ВСУ 23 июня ударили по Севастополю оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США. Они были сбиты средствами ПВО, однако их осколками были ранены 124 человека, еще трое погибли, среди них был один ребенок. 24 июня объявлено в Севастополе и Крыму днем траура.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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