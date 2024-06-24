Раненных при атаке ВСУ в Севастополе отправят на лечение в Москву

Раненных в результате атаки ВСУ отправят из Севастополя на лечение в Москву. Сейчас решается вопрос о транспортировке 15-20 пострадавших, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, московские специалисты, прибывшие ночью 24 июня в Севастополь, осмотрели всех пострадавших. «35 специалистов работали всю ночь и продолжают работать. Сейчас на консилиуме примут решение о транспортировке пациентов в московские медучреждения. Им будет оказана вся необходимая помощь», — сообщил Развожаев в своем
Он также отметил, что родителей, которые полетят в столицу со своими детьми, раненными в результате атаки, разместят в гостинице. Договоренность об этом достигнута с заммэра Москвы Анастасией Раковой.
ВСУ 23 июня ударили по Севастополю оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США. Они были сбиты средствами ПВО, однако их осколками были ранены 124 человека, еще трое погибли, среди них был один ребенок. 24 июня объявлено в Севастополе и Крыму днем траура.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.