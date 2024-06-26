26 июня 2024

Устроившего переворот в Боливии генерала задержали

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Хуан Хосе Суньига призывал к освобождению политзаключенных
Хуан Хосе Суньига призывал к освобождению политзаключенных Фото:

Возглавлявший вооруженный мятеж в Боливии генерал Хуан Хосе Суньига был задержан. Об этом рассказали местные журналисты.

«Попытка госпереворота в Боливии провалилась. Генерала Суниьгу задержали», — говорится в сообщении Bolivia TV. 

После захвата площади Мурильо в городе Ла-Пас (столица Боливии) военные начали покидать место событий. Президент страны Луис Арсе призывал население к соблюдению демократических ценностей и обозначил произошедшее как попытку государственного переворота, пишет «Национальная служба новостей». Суньига требовал «вернуть демократию» и освободить политзаключенных, включая экс-президента страны Жанин Аньес, передает RT. Во время восстания танк въехал в столичный президентский дворец, сообщал телеканал 360.

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Возглавлявший вооруженный мятеж в Боливии генерал Хуан Хосе Суньига был задержан. Об этом рассказали местные журналисты. «Попытка госпереворота в Боливии провалилась. Генерала Суниьгу задержали», — говорится в сообщении Bolivia TV.  После захвата площади Мурильо в городе Ла-Пас (столица Боливии) военные начали покидать место событий. Президент страны Луис Арсе призывал население к соблюдению демократических ценностей и обозначил произошедшее как попытку государственного переворота, пишет «Национальная служба новостей». Суньига требовал «вернуть демократию» и освободить политзаключенных, включая экс-президента страны Жанин Аньес, передает RT. Во время восстания танк въехал в столичный президентский дворец, сообщал телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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