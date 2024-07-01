В Европе назвали фатальную ошибку Макрона по отношению к Путину

Французы не поддержали жесткую позицию Макрона по отношению к России

01 июля 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Многие французы проголосовали за партии, критикующие Макрона за поддержку Украины Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывал на поддержку граждан страны в связи со своей жесткой позицией в отношении России, что стало его фатальной ошибкой. Об этом сообщает Spectator. «Ошибка Макрона заключалась в том, что он поверил, что народ одобряет его жесткую линию по отношению к Путину. Вот почему он и его партия сделали это центральной темой своей европейской избирательной кампании», — говорится в публикации . Многие французы видят связь между конфликтом на Украине и ростом цен на продукты питания и энергию. Это ставит под сомнение популярность политики Макрона. Кроме того, ситуация усугубляется тем, что сейчас во Франции наблюдается значительное увеличение средних счетов за газ — почти на 12% в месячном исчислении. Это отчасти привело к тому, что многие французы проголосовали за партии, которые критикуют Макрона за поддержку Украины и поставки оружия ВСУ. Ранее Макрон подчеркнул, что ни одна из стран НАТО не находится в состоянии войны с Россией. Об этом он заявил, выступая на саммите по Украине в Швейцарии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывал на поддержку граждан страны в связи со своей жесткой позицией в отношении России, что стало его фатальной ошибкой. Об этом сообщает Spectator. «Ошибка Макрона заключалась в том, что он поверил, что народ одобряет его жесткую линию по отношению к Путину. Вот почему он и его партия сделали это центральной темой своей европейской избирательной кампании», — говорится в публикации. Многие французы видят связь между конфликтом на Украине и ростом цен на продукты питания и энергию. Это ставит под сомнение популярность политики Макрона. Кроме того, ситуация усугубляется тем, что сейчас во Франции наблюдается значительное увеличение средних счетов за газ — почти на 12% в месячном исчислении. Это отчасти привело к тому, что многие французы проголосовали за партии, которые критикуют Макрона за поддержку Украины и поставки оружия ВСУ. Ранее Макрон подчеркнул, что ни одна из стран НАТО не находится в состоянии войны с Россией. Об этом он заявил, выступая на саммите по Украине в Швейцарии.