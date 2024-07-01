Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывал на поддержку граждан страны в связи со своей жесткой позицией в отношении России, что стало его фатальной ошибкой. Об этом сообщает Spectator.
«Ошибка Макрона заключалась в том, что он поверил, что народ одобряет его жесткую линию по отношению к Путину. Вот почему он и его партия сделали это центральной темой своей европейской избирательной кампании», — говорится
Многие французы видят связь между конфликтом на Украине и ростом цен на продукты питания и энергию. Это ставит под сомнение популярность политики Макрона.
Кроме того, ситуация усугубляется тем, что сейчас во Франции наблюдается значительное увеличение средних счетов за газ — почти на 12% в месячном исчислении. Это отчасти привело к тому, что многие французы проголосовали за партии, которые критикуют Макрона за поддержку Украины и поставки оружия ВСУ.
Ранее Макрон подчеркнул, что ни одна из стран НАТО не находится в состоянии войны с Россией. Об этом он заявил, выступая на саммите по Украине в Швейцарии.
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