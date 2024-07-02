Полиция Армении получила сигнал о взрывном устройстве в аэропорту города Гюмри

Аэропорт Гюмри эвакуировали после сообщения о минировании
Полиция Армении получила сигнал о неком взрывном устройстве в аэропорту города Гюмри. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.
«В настоящее время силы полиции находятся на месте. Параллельно поступившее сообщение проверяется. Территория аэропорта оцеплена», — сказал Саркисян радио Sputnik. Сейчас на месте работают полицейские, проводится обыск. Территория аэропорта оцеплена. На место также прибыли пожарные.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.