Полиция Армении получила сигнал о взрывном устройстве в аэропорту города Гюмри

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Эвакуация 18 школы после обнаружения предмета похожего на взрывное устройство. Сургут, кинолог, служебная собака, школа18, бомба в школе
Аэропорт Гюмри эвакуировали после сообщения о минировании Фото:

Полиция Армении получила сигнал о неком взрывном устройстве в аэропорту города Гюмри. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

«В настоящее время силы полиции находятся на месте. Параллельно поступившее сообщение проверяется. Территория аэропорта оцеплена», — сказал Саркисян радио Sputnik. Сейчас на месте работают полицейские, проводится обыск. Территория аэропорта оцеплена. На место также прибыли пожарные.

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Полиция Армении получила сигнал о неком взрывном устройстве в аэропорту города Гюмри. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян. «В настоящее время силы полиции находятся на месте. Параллельно поступившее сообщение проверяется. Территория аэропорта оцеплена», — сказал Саркисян радио Sputnik. Сейчас на месте работают полицейские, проводится обыск. Территория аэропорта оцеплена. На место также прибыли пожарные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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