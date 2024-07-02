Происшествия Полиция Армении получила сигнал о взрывном устройстве в аэропорту города Гюмри 02 июля 2024 в 12:07 Размер текста - 17 + Аэропорт Гюмри эвакуировали после сообщения о минировании Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Полиция Армении получила сигнал о неком взрывном устройстве в аэропорту города Гюмри. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян. «В настоящее время силы полиции находятся на месте. Параллельно поступившее сообщение проверяется. Территория аэропорта оцеплена», — сказал Саркисян радио Sputnik. Сейчас на месте работают полицейские, проводится обыск. Территория аэропорта оцеплена. На место также прибыли пожарные. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Полиция Армении получила сигнал о неком взрывном устройстве в аэропорту города Гюмри. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян. «В настоящее время силы полиции находятся на месте. Параллельно поступившее сообщение проверяется. Территория аэропорта оцеплена», — сказал Саркисян радио Sputnik. Сейчас на месте работают полицейские, проводится обыск. Территория аэропорта оцеплена. На место также прибыли пожарные. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям