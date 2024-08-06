СК: мужчина, погибший на западе Москвы, предварительно, совершил суицид

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Последствия взрыва в городе Сергиев Посад. Московская область, ск, спец транспорт, следсвенный комитет
Следственный комитет расследует обстоятельства взрыва в доме в Москве Фото:
новость из сюжета
В жилом доме в Москве произошел взрыв

Мужчина, погибший в результате взрыва в доме на западе Москвы, предположительно совершил суицид. Об этом сообщили в СК РФ. В связи с этим было возбуждено уголовное дело для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

«Возбуждено уголовное дело, в рамках которого устанавливаются обстоятельства гибели мужчины на улице Артамонова. По предварительной версии, он совершил суицид», — заявили в ведомстве. Информацию об этом столичное СК разместило в своем telegram-канале.

На данный момент следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Отмечается, что в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз для полного и всестороннего расследования случившегося.

Ранее в пятиэтажном доме в Москве произошел взрыв. В результате происшествия погиб 62-летний мужчина. На месте ЧП работают правоохранительные органы.

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Мужчина, погибший в результате взрыва в доме на западе Москвы, предположительно совершил суицид. Об этом сообщили в СК РФ. В связи с этим было возбуждено уголовное дело для выяснения всех обстоятельств произошедшего. «Возбуждено уголовное дело, в рамках которого устанавливаются обстоятельства гибели мужчины на улице Артамонова. По предварительной версии, он совершил суицид», — заявили в ведомстве. Информацию об этом столичное СК разместило в своем telegram-канале. На данный момент следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Отмечается, что в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз для полного и всестороннего расследования случившегося. Ранее в пятиэтажном доме в Москве произошел взрыв. В результате происшествия погиб 62-летний мужчина. На месте ЧП работают правоохранительные органы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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