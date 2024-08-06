СК: мужчина, погибший на западе Москвы, предварительно, совершил суицид

Мужчина, погибший в результате взрыва в доме на западе Москвы, предположительно совершил суицид. Об этом сообщили в СК РФ. В связи с этим было возбуждено уголовное дело для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
«Возбуждено уголовное дело, в рамках которого устанавливаются обстоятельства гибели мужчины на улице Артамонова. По предварительной версии, он совершил суицид», — заявили в ведомстве. Информацию об этом столичное СК разместило в своем
На данный момент следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Отмечается, что в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз для полного и всестороннего расследования случившегося.
Ранее в пятиэтажном доме в Москве произошел взрыв. В результате происшествия погиб 62-летний мужчина. На месте ЧП работают правоохранительные органы.
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