СК: мужчина, погибший на западе Москвы, предварительно, совершил суицид

06 августа 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

Следственный комитет расследует обстоятельства взрыва в доме в Москве Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета В жилом доме в Москве произошел взрыв Мужчина, погибший в результате взрыва в доме на западе Москвы, предположительно совершил суицид. Об этом сообщили в СК РФ. В связи с этим было возбуждено уголовное дело для выяснения всех обстоятельств произошедшего. «Возбуждено уголовное дело, в рамках которого устанавливаются обстоятельства гибели мужчины на улице Артамонова. По предварительной версии, он совершил суицид», — заявили в ведомстве. Информацию об этом столичное СК разместило в своем telegram-канале . На данный момент следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Отмечается, что в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз для полного и всестороннего расследования случившегося. Ранее в пятиэтажном доме в Москве произошел взрыв. В результате происшествия погиб 62-летний мужчина. На месте ЧП работают правоохранительные органы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчина, погибший в результате взрыва в доме на западе Москвы, предположительно совершил суицид. Об этом сообщили в СК РФ. В связи с этим было возбуждено уголовное дело для выяснения всех обстоятельств произошедшего. «Возбуждено уголовное дело, в рамках которого устанавливаются обстоятельства гибели мужчины на улице Артамонова. По предварительной версии, он совершил суицид», — заявили в ведомстве. Информацию об этом столичное СК разместило в своем telegram-канале. На данный момент следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Отмечается, что в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз для полного и всестороннего расследования случившегося. Ранее в пятиэтажном доме в Москве произошел взрыв. В результате происшествия погиб 62-летний мужчина. На месте ЧП работают правоохранительные органы.